King’s Troop-militair verongelukt op Royal Windsor Horse Show

Savannah Pieters
Archieffoto Household Cavalry Best Trooper. Foto: Royal Windsor Horse Show
Door Savannah Pieters

Op de Royal Windsor Horse Show is een lid van de King’s Troop Royal Horse Artillery om het leven gekomen. De militair kwam ten val bij het verlaten van de arena en overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Over de exacte toedracht van het incident is op dit moment nog niets bekend.

