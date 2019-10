Thamar Zweistra en Hexagon’s Filamanda beginnen CDI Le Mans met vierde plek

Op het CDI in Le Mans was vanmorgen de Intermediair B de eerste rubriek van het concours. De Finse Mikaela Soratie pakte de zege, voor Thamar Zweistra was er de vierde plaats met de Westpoint-dochter Hexagon’s Filamanda. Yessin Rahmouni reed de KWPN-hengst All at Once (v. Ampère) naar de zesde plek.

Mikaela Soratie reed Hot Casanova (v. Blue Hors Hotline) naar een percentage van 68.125 en de zege. Drie juryleden hadden haar op de eerste plaats staan, één jurylid zette haar op de vijfde plek. Op de tweede en derde plaats eindigden Lien Peeters uit België op Day Dream (v. Dream Of Heidelberg) met 67.600% en vlak daarachter Morgan Barbançon en de Painted Black-dochter Black Pearl met 67.350%. De jury was het niet helemaal met elkaar eens want de Française had plaatsingen van de eerste tot een zevende plek.

Thamar Zweistra had hier ook last van. Bij de Zeeuwse kwam met haar Westpoint-merrie Hexagon’s Filamanda tot het zelfde percentage als Morgan Barbançon (67.350%) en bij haar varieerden ook de plaatsingen van een eerste tot een zevende.

Yessin Rahmouni scoorde met de bij meerdere stamboeken goedgekeurde hengst All at Once 66.550% en dat was goed voor de zesde plaats.

Klik hier voor de uitslag.

