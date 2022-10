Begin december Nederlandse uitspraak in geschil Totilas-sperma

Kees Visser heeft het voor elkaar gekregen dat de Rechtbank Midden-Nederland in Arnhem zich buigt over de kwestie met het Totilas-sperma en dat heeft behoorlijk wat omhanden: drie volle dagen getuigenverhoren zitten er al op. Quotenet heeft verslag gedaan van een zitting over de kwestie afgelopen donderdag en meldt dat de Nederlandse kortgedingrechter begin december uitspraak doet.

Vissers advocaat Luc Schelstraete vatte de zaak in Arnhem als volgt samen volgens Quote: “Je verkoopt een kip, en de eieren liggen in het magazijn. Verkoop je de eieren dan ook mee?” Schelstraete meent: “Neen.”

Schockemöhle denkt daar anders over en meent dat hij niet alleen de kip (in dit geval dus Totilas) heeft gekocht, maar ook de fokrechten en ingevroren sperma (de eieren). Schockemöhle wil nu ook – twee Duitse rechtbanken legden al een voorlopig verkoopverbod op) – bij de Nederlandse rechter een verkoopverbod afdwingen voor de rietjes die Visser nog van Totilas heeft.

Over kip en/of eieren staat er overigens weinig op papier, zo werd duidelijk in de zitting volgens Quote.

Quote meldt ook dat een door Schockemöhle aangespannen bodemprocedure Visser zelfs moet dwingen tot het afstaan van alle 244 achtergehouden Totilas-spermarietjes. Rietjes die volgens Schockemöhle overigens met CEM besmet zouden kunnen zijn.

Bron: Quotenet