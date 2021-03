Video: Een Vandaag over het zaad van Totilas

EenVandaag brengt zaterdag een reportage over de strijd tussen Kees Visser en Paul Schockemöhle over het sperma van Totilas. Het actualiteitenprogramma interviewt paardensportjournalist Jacob Melissen en brengt een bezoek aan het hengstenstation van Joop van Uijtert.

Melissen vertelt ook aan Een Vandaag dat hij denkt dat Visser in hoger beroep gelijk zal krijgen. Maar zet daar direct een kanttekening bij: “Nu is Totilas nog hot, hij heeft jaren geleden een nieuwe kwaliteitstrend gezet. Maar over 10 tot 15 jaar zijn er weer veel betere hengsten, dan wil niemand meer het sperma van Totilas.” Het uitgebreide interview met Melissen is hier te lezen, het filmpje over Totilas zie je hieronder:

Bron: EenVandaag