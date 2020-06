Voormalig kampioenschapspaard Vedet van Sanne Voets ingeslapen

Sanne Voets laat op haar Facebook-pagina weten dat haar toppaard Vedet (Florestan x Cocktail) is ingeslapen. Samen met Voets werd de ruin vier keer Nederlands kampioen en behaalde medailles op Europees, Wereld en Olympisch-niveau. Het paard werd plotseling onwel en nadat de behandeling niet aansloeg is er besloten de 18-jarige ruin te laten inslapen.

De combinatie heeft een succesvolle samenwerking achter de rug. Op de Paralympische Spelen in Londen 2012 werd Sanne met Vedet PB vijfde individueel en vierde in de Kűr. In 2011 t/m 2014 was zij 4x Nederlands Kampioen met Vedet PB, terwijl ze in 2010 het Zilver wonnen. Zij werd in 2013 in Herning Europees Kampioen in de Kűr en won Zilver in de individuele proef. Eén doel met Vedet was het Wereldkampioenschap in 2014 in Caen en dat doel is bereikt: met het team won de combinatie zilver en individueel zilver en Wereldkampioen Kür.

Bron: Facebook/SanneVoets