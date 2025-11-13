WK Jonge Dressuurpaarden en WK Dressuur 2026 vlak na elkaar

De internationale kalender voor 2026 zit bijzonder krap in elkaar. In augustus volgen twee van de belangrijkste evenementen elkaar namelijk direct op: het WK Jonge Dressuurpaarden in Verden vindt plaats van 4 tot en met 9 augustus, terwijl de Wereldkampioenschappen in Aken een week later starten, van 10 tot en met 15 augustus. Ook de Bundeschampionate volgen kort daarna: van 25 tot en met 30 augustus.

De planning zorgt voor hoofdbrekens bij ruiters, fokkers en het publiek. Veel internationale Grand Prix-ruiters die normaal gesproken ook jonge paarden in Verden voorstellen, zullen zich dit keer volledig moeten richten op het WK in Aken. Ook bezoekers en eigenaren zullen keuzes moeten maken over waar zij aanwezig zullen zijn.

BuCha maand vervroegd

De Bundeschampionate, traditioneel begin september in Warendorf, worden volgend jaar een week naar voren gehaald en vinden plaats van 25 tot en met 30 augustus. De organisatie laat weten met deze aanpassing in te spelen op de veranderingen in de nationale en internationale wedstrijdkalender en zo alle betrokkenen – ruiters, fokkers, eigenaren, exposanten en bezoekers – optimale omstandigheden te bieden.

