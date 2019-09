Zweistra pakt Lichte Tour Fót, wereldbekerwinst voor Kittel

Nadat ze gisteren al tweede werd in de PSG, reed Thamar Zweistra vandaag naar de winst in de Intermédiair I in het Hongaarse Fót. Met Erina (v. Jazz) kwam ze uit op 71,265%, bijna 2,5 procent meer dan de nummer twee, Elena Sidneva en Sacura (v. San Amour). In de wereldbeker Grand Prix werd de Nederlandse zesde, Patrik Kittel won die rubriek met Delaunay (v. Dr Doolittle).