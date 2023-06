Hans Peter Minderhoud: ‘Veel talent, maar ook snel gespannen’

In de rubriek Aftellen naar het CHIO 2023 spreekt de organisatie van CHIO Rotterdam met Hans Peter Minderhoud. Dit jaar maakt Minderhoud samen met de tienjarige Invictus (Jack Sparrow x Voice) deel uit van het Nederlands team dat daar aan de start komt.

“Edward kocht hem toen hij drie jaar was. Ik ben hem gaan rijden en we werden Nederlands kampioen in de Lichte Tour. Daarna hebben we rustig doorgetraind naar de Zware Tour en daar komen we nu sinds ruim een jaar in uit”, vertelt Hans Peter Minderhoud. “Hij heeft veel talent, maar is ook snel gespannen. Dit laatste zal ongetwijfeld overgaan als hij wat meer kilometers heeft gemaakt, want hij is nog maar weinig op wedstrijd geweest voor het niveau waarop hij loopt.”

Eerder op wedstrijd

De agenda van Minderhoud staat voor de komende periode goed vol. “Maar afgelopen winter heb ik bijna geen wedstrijden gereden, eigenlijk alleen wat wereldbekerselecties met Glock’s Dream Boy (v. Vivaldi) en Invictus. Dit terwijl ik het nog steeds leuk vind om op wedstrijd te gaan en het ook goed is voor de jongere paarden om ervaring op te doen. Later heb je daar profijt van, dat merk je nu bijvoorbeeld goed aan Invictus, die gewoon te weinig van huis is geweest. Mijn doel voor de toekomst is dan ook om minder lang thuis door te blijven trainen en eerder op wedstrijd te gaan.”

Lees hier het hele interview.

Bron: CHIO