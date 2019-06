Maikel van der Vleuten: ‘Deze klassieker, die wil je gewoon een keer winnen’

Maikel van der Vleuten is 'echt kei-blij' met zijn overwinning in de Grote Prijs van Twente, dat vertelde de ruiter na afloop aan de KNHS. "Mijn vader won hier tien jaar geleden. Dus dat is mooi. Dit is een van de klassiekers in Nederland, die wil je gewoon een keer winnen”, glunderde Van der Vleuten.

“Na mijn tweede plaats in de Grote Prijs van Madrid had ik gehoopt dat ik hier zondag in team mag rijden”, aldus Van der Vleuten. “Dana Blue was vier weken niet op wedstrijd geweest en daarom hebben we in overleg met Rob Ehrens besloten om haar vandaag in de Grote Prijs te starten. Ik kan met Dana Blue simpel snel rijden. Dat lukte in de barrage heel goed. Als ik denk of ik linksaf of rechtsaf wil, dan doet Dana Blue dat al. Echt kei-blij.”

Teamplaats

Van der Vleuten, die de laatste jaren geen groot kampioenschap miste, lijkt wel zeker van een plaats in team voor het EK in Rotterdam over twee maanden. “Zondag in de landenwedstrijd eerst maar eens goed rijden. Ik maak wel kans op een plaats in het EK-team, maar er zijn er meer die goed rijden”, klinkt het bescheiden, maar met een brede grijns op zijn gezicht. “Dan is het aan Rob Ehrens om de keuze te maken. De resultaten moeten ook goed zijn, anders heeft het geen zin om te gaan.”

Sterk team

Zondagmiddag komt Ehrens met een sterk team aan start in de FEI Longines Nations Cup of the Netherlands. Naast winnaar Van der Vleuten met Dana Blue zijn dat Jur Vrieling, Willem Greve en Marc Houtzager die hun toppaarden in de Grote Prijs niet aan start brachten en spaarden voor zondag.

Met drie Duitse combinaties bij de beste vijf in de Grote Prijs, lijken onze Oosterburen een geduchte concurrent zondag.

Bron: KNHS Persbericht