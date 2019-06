Overzichtspagina CSI Twente

Volg Horses.nl om geen enkel moment te missen van CSI Twente 2019. Van zondag 16 tot en met zondag 23 juni komt de wereldtop der springruiters weer naar Geesteren voor de 45e editie van CSI Twente. En het belooft een zeer bijzondere editie te worden. Voor de derde keer na 1989 en 1994 is het Twentse paardendorp gastheer van de FEI Nations Cups springen én dressuur. CSI Geesteren is dit jaar in de rol van CHIO Rotterdam, waar later dit jaar de Europese kampioenschappen plaatsvinden.

Het NK Dressuur eind mei in Ermelo gold voor de dressuurruiters als eerste observatie voor het Europees kampioenschap in augustus in Rotterdam. Geesteren is de tweede (en laatste) officiële observatie. Ook voor de Nederlandse springruiters geldt CSI Twente als observatie. De landenwedstrijd op eigen bodem is de tweede meetellende Nations Cup voor Nederland in de Longines FEI Nations Cup™ series 2019 in de 1e Europese divisie. Kortom: er staat wat op het spel in Geesteren.

Bron: Horses.nl