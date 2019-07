Britten met sterk EK-team op jacht naar Tokio-ticket

De Britse bondscoach Di Lampard heeft het springteam bekend gemaakt dat van start gaat op de Europese kampioenschappen in Rotterdam. Twee olympische medaillewinnaars en de hoogst geplaatste Britse springruiters op de wereldranglijst zijn opgenomen in het sterke team dat een startbewijs voor Groot-Brittannië moet gaan veiligstellen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Het team bestaat uit (in alfabetische volgorde):

– Scott Brash met Hello M’Lady (v. Indoctro)

– Amanda Derbyshire met Roulette BH (v. Moschino)

– Ben Maher met Explosion W (v. Chacco-Blue)

– Laura Renwick met Dublin V (v. Vigaro)

– Holly Smith met Hearts Destiny (v. Paradiso)

Tokio-ticket en medaillekansen

Di Lampard: “De Europese kampioenschappen zijn dit jaar cruciaal voor onze kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Dit team zou niet alleen in staat moeten zijn om de kwalificatie voor Tokio veilig te stellen maar heeft ook zeker kans op team- en/of individuele medailles.”

Winnaars teamgoud

“We gaan naar Rotterdam met een sterk team waar ik volledig vertrouwen in heb. Met Ben en Scott hebben we twee Londen 2012 winnaars van teamgoud die allebei ook nog eens hoog op de wereldranglijst staan. Zowel Holly als Amanda hebben zich bewezen als teamruiters tijdens kampioenschappen en Laura is voortdurend succesvol op het hoogste niveau”, aldus Iain Graham over de Britse tocht op weg naar Tokio.

Bron: Britishshowjumping/Horses.nl