Smolders, Houtzager, Vleut Jr en Schuttert naar EK

Harrie Smolders, Marc Houtzager, Maikel van der Vleuten, Frank Schuttert vormen samen het team dat bondscoach Rob Ehrens naar Rotterdam stuurt. Doron Kuipers is reserve. Dat maakte de KNHS zojuist bekend.

Het springruiterteam voor de Europese Kampioenschappen in Rotterdam in augustus bestaat uit:

Harrie Smolders – Don VHP Z N.O.P. (v. Diamant de Semilly)

Marc Houtzager – Sterrehof’s Calimero (v. Quidam de Revel)

Maikel van der Vleuten – Dana Blue (v. Mr. Blue)

Frank Schuttert – Lyonel D (v. Little Joe II)

Doron Kuipers – Charley (v. Calido)

‘Niet gemakkelijk’

Ehrens laat weten dat het niet zo eenvoudig was om de selectie samen te stellen: “De top is smal in Nederland op het moment en het aanbod aan topwedstrijden is enorm”. Calimero en Don zijn routiniers op dit niveau.”Deze twee ervaren combinaties zijn vaste waardes die we al vaker op kampioenschappen hebben gezien. Frank Schuttert is ook een ervaren ruiter, maar met een nieuw paard, Lyonel D. Daarmee heeft hij de afgelopen tijd al wel goed gepresteerd in de landenwedstrijden”.

Van der Vleuten komt met zijn ‘tweede’ paard Dana Blue, dat wellicht inmiddels ook wel zijn eerste paard genoemd mag worden. De combinatie won dit voorjaar onder meer de koningscup van Madrid, de GP van Twente en de Global Champions Tour van Monaco. Dana Blue gaat voor het eerst mee naar een kampioenschap, Verdi is al twee jaar niet meer beschikbaar voor het Nederlands team.

Eerste kampioenschap voor Kuipers

Voor Doron Kuipers wordt het de eerste deelname aan een dergelijk groot kampioenschap. De ruiter reed een sterke landenwedstrijd bij het CHIO van Aken en was ook in eerdere Nations Cup landenwedstrijden al van belangrijke waarde voor het team van Ehrens. Met Charley was hij onder meer ook succesvol op Londen Olympia in december. “We hopen dat iedereen naar Rotterdam komt om ons aan te moedigen” aldus bondscoach Ehrens.

Programma Springen EK Rotterdam 2019

Maandag 19 augustus:

14.00 uur Veterinaire keuring

18.00 uur Officiële opening

Dinsdag 20 augustus:

17.00 uur officiële training

Woensdag 21 augustus:

14.00 uur eerste onderdeel EK Springen, direct op tijd

Donderdag 22 augustus:

10.00 uur, eerste manche landenwedstrijd

Vrijdag 23 augustus:

15.00 uur, tweede manche landenwedstrijd en medailleceremonie teams

Zondag 25 augustus:

Vanaf 13.00 uur individuele finale over twee manches en medailleceremonie

Sluitingsceremonie

Bron: KNHS / Horses.nl