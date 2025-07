Varela verkijkt zich op té goed springende paarden

"Elke keer als we een parcours hadden gelopen, dachten we: nu gaat de schifting wel komen.” Aan het woord is de kersverse Europese kampioen Richard Vogel. Maar die schifting kwam niet. Te veel nulrondes haalden de spanning uit wat potentieel een prachtig kampioenschap was. Op de schitterende terreinen van Casas Novas, het paardenparadijs van Martha Ortega aan de Atlantische Oceaan bij A Coruna, produceerden de Europese kampioenschappen statistieken die de springsport niet eerder meemaakte.

Maar liefst 34 combinaties foutloos in de eerste omloop van de landenwedstrijd, zeventien deelnemers die over beide omlopen de nul hielden. De strijd om de individuele medailles gaf helemaal een ongekend beeld: dertien van de 25 foutloos in de eerste omloop, tien van de twaalf vlogen probleemloos over de tweede manche, negen van hen bleven dubbel nul.

Kaarten na jacht al geschud

Feitelijk waren de kaarten na het eerste onderdeel, het jachtparcours, al zo’n beetje geschud. Alleen de foutjes van Steve Guerdat lieten Gilles Thomas doorschuiven naar de bronzen positie. Het feit dat Kim Emmen, die met Imagine N.O.P. geen balk aanraakte, aan haar vijf smetteloze omlopen niet meer overhield dan de achtste plaats, spreekt boekdelen.

Uit als een nachtkaars

Een kampioenschap dat het in zich had om tot de mooiste van de afgelopen jaren te behoren, ging op de laatste dag toch een beetje als een nachtkaars uit. De spanning van het landenklassement was bij de individuele ontknoping ver te zoeken. Het blijft een beetje gissen naar de oorzaak, maar dat maakt de constatering dat er te weinig gebeurde niet anders.

België van drie dominante landen de allerbeste

Het kenmerkte de ontknoping van het Europees kampioenschap voor landenteams: elk van de drie dominante teams was ergens wel kwetsbaar. Totaal onverwacht bleek routinier Pieter Devos in het jonge Belgische team de onzekere factor te zijn.

“Ik had die twee fouten in de driesprong helemaal niet verwacht”, verklaarde Devos de acht strafpunten na de eerste omloop van de landenwedstrijd. En ook in de tweede manche was zijn crack Casual DV Z wat gespannen en rolde er een balk.

