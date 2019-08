Frank Hosmar behaalt tweede gouden medaille voor Nederland

Met een prachtige proef reed Frank Hosmar de Sandreo-zoon Alphaville N.O.P. in de individuele proef para-dressuur Grade V naar 75,810%. Daarmee ging hij fier aan kop na de eerste helft van het deelnemersveld, maar in de tweede helft moest Paralympisch kampioene Sophie Wells nog rijden en dus bleef het nog even spannend. De Britse zette een goede proef neer, maar kwam met 75,476% net niet voorbij Hosmar. Dat is het tweede goud voor Nederland!

Op het Europees kampioenschap vier jaar geleden won Hosmar met Alphaville individueel goud in zowel de individuele als de kür. Twee jaar later in Gothenburg was er wederom goud in de individuele proef en nu, voor de derde keer op rij, weer. In Rotterdam werd Hosmar door drie van de vijf juryleden aan kop geplaatst. Zijn scores varieerden van 74,405% tot 77,619%.

Sophie Wells vormde met C Fatal Attraction (Fidertanz I x Olivi) de grootste concurrente van Hosmar, maar moest – net als twee jaar geleden – genoegen nemen met de zilveren medaille. In Gothenburg won de Britse wel individueel goud in de kür. Het brons in Rotterdam ging naar Michele George en Best of 8 (Bonifatius x Maurice). Het duo behaalde 72,571%.

