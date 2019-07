Zweden met zilveren ‘Tryon-team’ naar EK Rotterdam

Hetzelfde team dat de zilveren teammedaille veroverde op de Wereldruiterspelen in Tryon, vertegenwoordigt Zweden deze maand op het Europees kampioenschap in Rotterdam. Daartoe behoort onder andere titelverdediger Peder Fredricson, die twee jaar geleden in Gothenburg individueel goud won en vorig jaar individueel zilver kreeg omgehangen in Tryon.