Gouden Rixt van der Horst: ‘Het blijft een dunne lijn’

Het EK Paradressuur in Ermelo heeft een rijke medailleoogst opgeleverd voor de TeamNL-afvaardiging. Na zilver in de landenwedstrijd en individueel goud, zilver en brons eerder in de week, kwamen er in de afsluitende kür goud voor Rixt van der Horst met Eisma’s Royal Fonq N.O.P. (Fürst Fohlenhof) en zilver voor Britney de Jong met Caramba N.O.P. bij.

Een zonovergoten zondag met aantrekkelijke sport onder veel publieke belangstelling vormde het passend slotstuk van een Europees kampioenschap, dat als bijzonder geslaagd de boeken ingaat. Voor de thuis rijdende equipe leverde het EK mooie successen op, maar de grote winnaars op het Nationaal Hippisch Centrum waren deze week de Duitsers. Zij wonnen, voor het eerst in de historie van deze discipline, de landenwedstrijd en gingen een jaar voor het WK in Aken met liefst vijf gouden medailles naar huis.

Veel emoties

Voor Nederland kwamen de grootste successen op naam van EK-ambassadrice Rixt van der Horst. Zij stond op de vroege zondagochtend voor de taak om haar favorietenrol waar te maken in Grade III. De druk stond er op, maar de geroutineerde, 33-jarige amazone heeft vaker met het bijltje gehakt en had Eisma’s Royal Fonq N.O.P. er beter aanstaan dan in de landenwedstrijd. De proef verliep, op enkele schoonheidsfoutjes na, uit het boekje en onder de afsluitende klanken van Destiny Child’s I’m a survivor liep de score op naar ruim 80%. De royale supportersschare, veelal uit Friesland, nam het resultaat dankbaar in ontvangst. Bij de hoofdrolspeelster zelf viel toch een last van de schouder en waren er direct na afloop emoties. “Het was misschien niet mijn beste kür ooit, maar wel een hele goede proef. We hadden op vrijdag net te veel foutjes en dat zorgde ervoor dat ik iets behoudender reed. Het blijft een

dunne lijn en nu zaten we aan de goede kant. Ik ben hier blij mee!”

Uniek

Later volgden nieuwe emoties toen er gerefereerd werd aan haar laatste Europese kürgoud. Dat was met Uniek in 2015, het geboortejaar van Royal Fonq. Juist deze Uniek, het paard waarmee Van der Horst doorbrak, kwam vorige week kort voor het EK te overlijden. “Hij heeft zoveel voor me betekend, net als Fonq nu, en deze vraag over Uniek zag ik niet aankomen”, antwoordde ze tussen de tranen door.

Stuivertje wisselen

Britney de Jong zorgde op de afsluitende dag voor het tweede oranje gerande eremetaal in Grade V. Het werd opnieuw stuivertje wisselen met Regine Mispelkamp, die er met het goud vandoor ging. De Duitse versloeg het KNHS Talententeamlid eerder in de week zeer nipt in de individuele proef, maar bleef tijdens de landenproef net achter de Nederlandse, al leverde juist die score van Mispelkamp de Duitsers het teamgoud op. De Jong berustte dit keer in het verlies, want was nu wel tevreden over de verrichting van haar trouwe Caramba: “Ik was heel blij met hoe hij liep. Er waren nog best wat kleine dingen, maar wel meer hoogtepunten, waaronder de appuyementen. Ik vond het een fantastisch mooie week en het was echt heel bijzonder om dit zo in eigen land mee te maken.”

Vertegenwoordiging koninklijk huis

Het EK Paradressuur, dat mede mogelijk werd gemaakt door de provincie Gelderland en het Ministerie van VWS, kende op de afsluitende dag een mooie vertegenwoordiging vanuit de politiek en zelfs het koninklijk huis. Prinses Margriet was bij diverse rubrieken aanwezig, geflankeerd door de commissaris van de Koning en de burgemeester van de gemeente Ermelo. De prinses droeg bij aan de medailleceremonie in de middagsessie, met daarbij Britney de Jong, terwijl in de ochtendsessie Helga Witjes, gedeputeerde van de provincie, de felicitaties aan Rixt van der Horst kon overbrengen tijdens haar prijsuitreiking.

Staatssecretaris Thielen: ‘Inspirerend’

Ook de landelijke politiek was vertegenwoordigd, in de hoedanigheid van staatsecretaris Judith Tielen (Sport). Tielen, zelf geboren en getogen in Gelderland, was bijzonder te spreken over het EK. Ze zei: “Ik vind het heel leuk, inspirerend, en, van wat ik heb meegekregen, erg goed georganiseerd. Voor mij waren de verrichtingen in de kür het hoogtepunt. Ik vind het sowieso knap als paard en ruiter één geheel lijken en dat is met deze ruiters en amazones nog veel knapper. Het is bijna ontroerend om te zien. Je ziet dat die paarden voelen wat de ruiter wil. Ik sprak Rixt van der Horst en begreep van haar hoe de paarden haar inspireren en haar helpen. Ik heb daar erg veel ontzag voor.”

Alle uitslagen

Bron: KNHS