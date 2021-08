Zwitsers team voor EK Dressuur bekend

Zwitserland wordt op het Europees kampioenschap in Hagen (6-12 september) vertegenwoordigd door Elena Fernandez, Antonella Joannou, Estelle Wettstein en Birgit Wientzek Pläge. Wettstein brengt West Side Story OLD (San Amour I x Donnerhall) aan de start, waarmee ze onlangs nog deelnaam aan de Olympische Spelen in Tokio.

Wettstein stuurde de Oldenburger-merrie in Tokio naar 67,748% in de Grand Prix en plaatste zich daarmee niet voor de individuele finale. Voor het EK in Hagen heeft de jonge amazone een eigen reservepaard in Quaterboy (Quaterback x Rubinstern Noir).

Het volledige team ziet er als volgt uit:

Elena Fernandez met Sueno II (Samba Hit I x World Man)

Antonella Joannou met Dandy de la Roche CMF CH (Dressage Royal x Walt Disney I)

Estelle Wettstein met West Side Story OLD en reservepaard Quaterboy

Birgit Wientzek Pläge met Hot Secret (Hotline x Sandro Hit)

Bron: Eurodressage