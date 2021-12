Vandaag uitspraak in de zaak Jan Tops en miljardair Frank McCourt

Het hippische huwelijk dat Jan Tops in 2014 aanging met de Amerikaanse bouwmiljardair Frank McCourt (68) is gestrand. In dat jaar kocht McCourt 50% van de aandelen van de Global Champions Tour. Tops, die in 2006 de GCT oprichtte, rolt nu met de Amerikaan over straat schreef Quote gisteren op de website. Inzet is wie van beiden de zeggenschap krijgt over de prestigieuze wedstrijdreeks voor springpaarden.

Quote schrijft dat de twee aandeelhouders Tops en McCourt elkaar niet meer mogen. Corona was een ramp voor de organisatie. Zo gingen in 2020 slechts twee van de zestien tot twintig evenementen door die normaliter op de agenda staan. Het gevolg: een miljoenenverlies. Volgens Tops stonden hij en Fred van Lierop, vanuit kamp-Tops zestien jaar geleden aangesteld als bestuurder, er alleen voor, bepleiten ze. McCourt bonsde pas oktober dit jaar stevig op de deur, nadat hij weer mede-directeur werd, naast Van Lierop.

‘Ze zitten muurvast’

De twee aandeelhouders verschillen al geruime tijd van inzicht. Tops en McCourt zijn het over vrijwel niks met elkaar eens, behalve dat ze hun partnerschap snel moeten beëindigen. McCourt wil Tops uitkopen via een enveloppenprocedure, een mexican shootout, stelt Quote, “Ze zitten muurvast”.

Lars Windhorst

In 2019 leek een oplossing te komen, de zakenman Lars Windhorst, grootaandeelhouder in de Duitse voetbalclub Hertha BSC, zou 169 miljoen euro voor de aandelen van McCourt betalen. Een reeks rechtszaken later wacht de Amerikaan nog altijd op het merendeel van zijn geld. Met als gevolg dat hij aan Tops vastgeketend blijft.

Deadlockbepaling

Quote schrijft: “De sleutel om los te komen, is volgens McCourt de aandeelhoudersovereenkomst uit 2020 waar de deadlockbepaling in staat. Volgens McCourt schrijft die voor dat als de twee directeuren tijdens twee achtereenvolgende bestuursvergaderingen het niet unaniem eens worden over bepaalde ‘zeer belangrijke beslissingen’, een van beide de uitkoopprocedure mag starten. En dus liet McCourt zijn bij Zuidaskantoor Stibbe ingehuurde toga’s een brief versturen. Tegelijk wil hij ‘boegbeeld’ Tops laten verwijderen.”

Vandaag doet de Amsterdamse Ondernemingskamer uitspraak.

Bron Quote