Grote namen en verdieping op Horse Event zorgen voor het sterkste programma ooit 

Nog nooit bracht Horse Event zoveel grote namen samen. Tijdens twee weekenden – 6 & 7 september (Pro) en 13 & 14 september (Youth) – krijgen paardenliefhebbers een unieke mix van verdieping, inspiratie en spektakel. Daarbij kunnen de jongste paardenfans hun idolen ontmoeten. De editie van 2025 belooft het meest complete programma ooit, met toonaangevende ruiters en professionals, clinics met een blik op de toekomst en verrassende shows.

Horse Event Pro: verdieping op topniveau

Het Pro-weekend staat in het teken van sportieve verdieping en de scherpste blik op de paardenwereld. Pat Parelli, bekend als grondlegger van Natural Horsemanship, is dit jaar exclusief in Nederland te zien met een liveshow waarin vertrouwen en samenwerking met paarden centraal staan. Op 7 september verzorgt Parelli bovendien een intieme lezing over zijn methode, waarbij wederzijds respect tussen mens en paard het uitgangspunt is.

Ook Anky van Grunsven keert terug naar Horse Event om haar visie op dressuur te delen. Daarbij neemt ze toptalent Kris de Vries mee. Grand Prix-amazone Jill Huijbregts maakt haar debuut, naast grootheden als Hans Peter Minderhoud, Marc Houtzager, Patrick van der Meer en Wim Schröder.

“Het Pro-weekend laat zien hoe breed en veelzijdig de paardensport is,” aldus Gijs Bartels. “Met internationale en nationale topnamen willen we ruiters inspireren en nemen we het publiek mee in een nieuwe kijk op de paardensport en welzijn.”

Verder demonstreren Anne-Gaëlle Bertho en Feather Light Horsemanship het belang van vertrouwen en samenwerking, terwijl Febe van Zwambagt, Jasmijn de Bruijn, Kelly de Geus, Jolanda Adelaar, Romy Veldman en publieksfavoriet Jesse Drent de veelzijdigheid van de sport tonen. Bezoekers krijgen praktische tips en gaan gegarandeerd met nieuwe inzichten naar huis.

Horse Event Youth: de nieuwe generatie

Het Youth-weekend richt zich op jonge paardenfans en combineert leren, beleven en ontmoeten. In twee dagen vol clinics, shows en meet & greets krijgen deelnemers de kans om hun idolen van dichtbij te zien. Zo zijn Benthe-Sophie Broeren, Carmen Coronel, Daniëlla van der Werf, Daphne Draaft Door, Esra de Ruiter, Feline Fauve, HoefWijzer en opnieuw Jesse Drent aanwezig.

Naast educatieve clinics zijn er spectaculaire shows van onder anderen Josh Clemens Stuntteam en Kristy Snepvangers, en content creators zoals Marie Ann Devos en Emma Van Dyck, Purarazadivinio, Robin Cooijmans en Sanne-Myrthe maken het programma compleet.

Ruimte voor vernieuwing: hobbyhorsing

Tijdens het Youth weekend organiseert Horse Event Het Grote Hobbyhorse Kampioenschap – presented by LeMieux, waarbij kids hun talent kunnen laten zien in drie disciplines van het hobbyhorsen: dressuur, springen en barrelrace. De voorselecties kennen inmiddels al een deelnemersveld van over de 100 kinderen.

Bekijk het programma op de website van Horse Event

Horse Event 2025 is het paardenevenement van het jaar en trekt meer dan 40.000 bezoekers uit het hele land.