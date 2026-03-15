Bondscoach mennen Ad Aarts gehuldigd als Paardensportman van het Jaar

Bondscoach mennen Ad Aarts is op The Dutch Masters uitgeroepen tot Paardensportman van het Jaar 2025. Onder leiding van Aarts, bondscoach van zeven mendisciplines, hebben de Nederlandse menners de afgelopen jaren talloze medailles naar Nederland gebracht. Alleen in het afgelopen jaar vier zes gouden medailles op de verschillende menkampioenschappen (vierspannen, paramennen, ponymennen) plus nog twee bronzen medailles op het WK tweespannen.

Dee titel wordt jaarlijks door de commissie toegekend aan een persoon die zich meer dan verdienstelijk heeft gemaakt om Nederlandse hippische sporters op het hoogste niveau te laten presteren, dan wel de hippische sport in de meest brede zin ondersteunt.

Veel dank verschuldigd

Ad Aarts is sinds 2011 bondscoach van de eenspannen pony- en paramenners en in 2018 kwamen hier de vier- en tweespannen bij, waarmee hij bondscoach werd van maar liefst 7 men disciplines. Daarnaast was Ad de initiatiefnemer van het succesvolle Perspectievenplan, hèt KNHS talentenplan voor het mennen.

De successen die Ad Aarts al vele jaren achtereen weet te bereiken zijn naar de mening van de commissie gebaseerd op twee pijlers. Zijn eigen grote ervaringen als vierspanrijder en zijn pedagogische kwaliteiten die werden ontwikkeld in de periode dat Ad verbonden was aan de instructeurs opleiding in Deurne.

Wat vooral opvalt is dat, of het nu om een ponymenner in het Perspectieven team of om een top vierspan menner, Ad Aarts steeds weer tot het uiterste bereid is om de combinatie te verbeteren. De Nederlandse mensport en daarmee geheel hippisch Nederland is in de volle breedte veel dank verschuldigd aan de altijd uiterst bescheiden Ad Aarts.

Met de uitverkiezing van Ad Aarts tot Paardensportman van het jaar heeft de commissie niet alleen die dankbaarheid en waardering tot uitdrukking willen brengen, maar ook het respect willen tonen voor deze in de schaduw keihard werkende paardenman in hart en nieren.

Het volledige juryrapport kun je hier downloaden

Bron: The Dutch Masters / Horses.nl