Nederlandse indoorconcoursen maken beste sier, elk op hun eigen manier

Jumping Amsterdam en The Dutch Masters (Indoor Brabant) gelden altijd al – voor zowel deelnemers als toeschouwers – als de mooiste indoorconcoursen van de wereld. In tijden waar een groot deel van de bevolking de wereld vooral achter een scherm beleeft, houden deze concoursen bestaansrecht. Elk op hun eigen manier. Jumping Amsterdam door meer en meer een publieksevenement te worden, Indoor Brabant door meer en meer The Dutch Masters te worden.

Indoor Brabant veranderde in 2018 zijn naam in The Dutch Masters en anno 2025 – bij de 57e editie – kan gesteld worden dat de tijden van Indoor Brabant achter ons liggen. Maar het concours toonde dit jaar aan klaar te zijn voor de volgende 57 jaar.

Evenementen zijn te vergelijken met media. Die ofwel kunnen overleven door een trouw (en betalend) publiek, ofwel door advertenties. In de evenementenwereld: bezoekers of sponsoren. Jumping Amsterdam is een evenement dat de laatste jaren steeds meer heeft geïnvesteerd in publieksbeleving, The Dutch Masters door de banden met sponsoren aan te halen.

Dat is al te merken als je door het strodorp naar de ringen loopt. Daar loop je tegen boten (!) aan, er is geen friet maar sushi en bier heeft plaatsgemaakt voor champagne. Geen paardensportartikelen voor ramsjprijzen en stands van hengstenhouders, maar Hermès tassen, Rolex horloges, dure sieraden, kunst en designmeubelen. Laten we dat omarmen, want óók dat is de paardenwereld. The Dutch Masters: de miljonairsfair gecombineerd met absolute topsport.

De publiekstribunes op The Dutch Masters zijn lang niet zo hoog als op Jumping Amsterdam, maar eenieder die komt wordt op beide concoursen getrakteerd op het allerbeste dat de paardensport te bieden heeft.

