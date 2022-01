KNHS komt met update over Indoorkampioenschappen

Afgelopen dinsdag 4 januari hebben vertegenwoordigers uit de regio’s en KNHS-medewerkers van de afdeling wedstrijdsport online vergaderd over de doorgang van de komende Regio- en Indoorkampioenschappen. "Veel is nog onzeker maar is wel is er besloten dat we ons uiterste best gaan doen een passende oplossing te zoeken om de kampioenschappen door te laten gaan", aldus de KNHS.