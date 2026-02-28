Data KWPN Kampioenschappen 2026 bekend

De KWPN Kampioenschappen 2026 vinden plaats van maandag 25 augustus tot en met vrijdag 29 augustus op het Nationaal Hippisch Centrum in Ermelo. Voorafgaand vindt op zaterdag 8 augustus bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren de Nationale Tuigpaardendag plaats.

KWPN Door

De competities in Ermelo gaan op maandag 25 augustus van start met de eerste wedstrijden van de Van Santvoort Makelaars Cup. In de dagen daarna volgen de selecties en finales elkaar op, met als hoogtepunt de beslissende ontknopingen aan het einde van de week.

Van Santvoort Makelaars Cup en Pavo Cup

Op woensdag 26 augustus worden daarnaast de halve finales van de Pavo Cup verreden, waarin de beste combinaties uit de voorselecties strijden om een plek in de finale. De finale van de Pavo Cup vindt plaats op vrijdag 28 augustus, gelijktijdig met de ontknoping van de Van Santvoort Makelaars Cup. Tijdens deze kampioenschappen kunnen hengsten van vier tot en met zeven jaar worden voorgesteld voor goedkeuring bij het KWPN. Aanmelding verloopt via deelname aan een van deze kampioenschappen.

Fokkerijdag

Vrijdag 29 augustus staat volledig in het teken van de fokkerij met de Nationale Merriekeuring en de Nationale Veulenkeuring. De beste driejarige merries, geselecteerd via stamboekkeuringen, Centrale Keuringen en EPTM-testen, strijden om de kampioenstitels in hun fokrichting. Daarnaast verschijnen de beste veulens van het seizoen in de baan voor de strijd om de nationale titels.

Nationale Tuigpaardendag

Op zaterdag 8 augustus vindt de Nationale Tuigpaardendag plaats bij De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Dit jaarlijkse hoogtepunt voor liefhebbers van het tuigpaard brengt de beste paarden en aanspanningen van het seizoen samen in een sfeervolle ambiance.

Overzicht

8 augustus: Nationale Tuigpaardendag, Lunteren

25 t/m 28 augustus: Van Santvoort Makelaars Cup, Ermelo

26 augustus: Halve finales Pavo Cup, Ermelo

28 augustus: Finale Pavo Cup en Van Santvoort Makelaars Cup, Ermelo

29 augustus: Nationale Merrie- en Veulenkeuring, Ermelo

Bron: KWPN