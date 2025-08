Extreme US op weg naar herovering van Pavo-titel met 88,8 punten

Na de hoogste score in het verrichtingsonderzoek, het winnen van de Pavo Cup in 2023 (als vierjarige) en het winnen van de hengstencompetitie 2023-2024 (en het winnen van de harten van heel veel fokkers), viel de prestatie van Extreme US (Escamillo x Vivaldi) vorig jaar in de Pavo Cup wat tegen: dertiende in de halve finale, derde in de finale en vijfde in de eindranking. Vandaag zette de hengst van Joop van Uytert en Paul Schockemöhle de weg naar herovering van de Pavo-titel in onder Renate van Uytert. Hij kreeg 88,8 punten van Emmelie Scholtens en Jolanda Leonhardt-Glimmerveen, de hoogste score bij de zesjarigen en nipt wat meer dan de merrie Odi Murona (87,2).

Emmelie Scholtens en Jolanda Leonhardt-Glimmerveen beoordeelden vanochtend 24 zesjarige paarden. “Ik vind het jureren echt leuk om te doen”, aldus Emmelie, die zelf ook nog meerdere paarden voorstelde in de andere leeftijdscategorieën.

“Je kijkt veel intensiever dan wanneer je deelnemer of toeschouwer bent. Zelf rijden vind ik natuurlijk ook leuk en die combinatie paste vandaag heel goed in de planning. Ik was heel tevreden over mijn eigen paarden en heb ook fijn kunnen jureren. Het was geen grote groep die nog iets wisselend was in kwaliteit, maar wel een heel sterke kopgroep had. In de voorselecties mochten de paarden nog een eenvoudige wissel laten zien, nu moesten dat vliegende wissels zijn. Bij sommige paarden zag je al echt bevestigde wissels, maar er was helaas ook een aantal combinaties waarbij de wissel nog niet zo goed lukte. Dat is niet raar op deze leeftijd, maar moeten we wel meenemen in de cijfers.”

Extreme US uitschieter

In 2023 werd de KWPN-goedgekeurde Extreme U.S. (Escamillo uit Viva Contana PS van Vivaldi, fokker Gestüt Lewitz uit Steinfeld) al gekroond tot kampioen, nu gaat hij wederom met de beste kaarten richting de finale. Hij kreeg een 9,5 voor de draf en een 9,2 voor totaalindruk. “Extreme vonden we een uitschieter met drie heel goede basisgangen, waarbij de draf er bovenuit stak. Het is een imponerend paard met veel techniek. Hij draaft met veel schakelvermogen, als je daarbij heel kritisch bent zou hij nog iets mooier door de zijgangen mogen gaan. Dan kan het cijfer voor de draf zelfs nog omhoog. Dit paard heeft een erg goede, bewerkbare stap. De galop beschikt over heel veel afdruk en sprong, hij mag daarbij nog iets meer kracht houden in de contragalop en er zaten nog twee kleine foutjes in de wissels. Dat moesten we meenemen in de harmonie, maar het is een paard met heel veel potentieel en talent.”

Extreme US met Renate van Uytert-Van Vliet Foto: Melanie Brevink-Van Dijk

Odi Murona

Met een 9 voor harmonie liep elitemerrie Odi Murona (Blue Hors Farrell uit Dear Murona elite pref EPTM-dres sport-dres PROK van Johnson, fokker Jo van den Broek uit Hilvarenbeek) naar een tweede plek. Met 87,2 punten gaat zij onder Tessa Kole met slechts een kleine achterstand naar de finale. “Deze combinatie is een toonbeeld van gemak. Tessa stelde deze merrie heel fijn voor en ze liep met plezier door de proef. Er mag misschien nog een fractie meer aanspanning komen, maar het was een heel correcte proef van een paard met drie goede basisgangen dat met veel lossigheid door de baan ging.”

WK-gangers Orange en O’Toto

De voor het WK in Verden geselecteerde Vitalis-dochter Orange (uit Passionata van Stedinger, fokker Egbert Schep uit Tull en ’t Waal) liep weeks voor Verden naar 84,6 punten. Deze merrie werd voorgesteld door Kim Alting. “Deze merrie beschikt over drie goede basisgangen, veel front en veel voorbeentechniek. Als je heel kritisch bent, zou ze nog een fractie losgelatener mogen zijn. Kim stelde haar heel mooi voor. We hebben echt gelet op een vriendelijk beeld in de ring en dat was bij deze combinatie zeker het geval.”

Een tweede WK-ganger werd eveneens gepresenteerd in Ermelo: O’Toto van de Wimphof kwam met Diederik van Silfhout op de 8ste plaats uit met 81,8%, in stap (7,9) en harmonie (7,5) scoorde hij onder de 8.

Ozzy TN en Oberon

Kim Alting heeft twee sterke ijzers in het vuur voor de finale. Met de KWPN-hengst Ozzy TN (Ibiza uit Marabella van For Romance, fokker C. Ortmann Ellerbrock uit Friesoythe GER) werd ze vierde in de halve finale. Hun sympathieke verrichting werd beloond met 84,4 punten.

Gerrel Vink maakte met Oberon (Kensington uit Alina elite sport-dres IBOP-dres PROK van Painted Black, fokker Stal Perlee en A.P.E. Goldschmeding uit Maartensdijk). Deze combinatie behaalde de hoogste score in de voorselecties en kreeg nu wederom 83 punten. De beste twaalf combinaties van deze halve finale hebben zich geplaatst voor de finale.

Uitslag

Bron: KWPN / bew. Horses