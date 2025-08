Functionaliteit mag een nog grotere rol spelen bij NMK dressuurmerries

Op de CK van KWPN-regio Oost, of misschien al op de stamboekkeuring in Kootwijkerbroek was eigenlijk al bijna duidelijk dat Sophie Anne Maria (v. For Romance I uit Pavo Cup-topper Nanny Mc Phee v. Vitalis x Sorento) de merrie ‘to beat’ was. Het was dan ook niet verwonderlijk dat de merrie van Judith Ribbels en Patrick Reesink gehuldigd werd als kampioen op de NMK. De merrie kwam vrijdag al in de tweede groep in de baan en kreeg daar het luidste applaus van de dag. Met de zwarte merrie heeft het KWPN een kampioen die bijblijft en eentje die we ongetwijfeld, net zoals moeder en grootmoeder, terugzien onder het zadel (van fokster Judith Ribbels).

De functionaliteit – en zeker bewezen functionaliteit – had op de NMK voor dressuurmerries nog een grotere rol kunnen spelen bij de beslissingen. Eén merrie kwam via de EPTM naar de NMK: Soof Osterbos (Kjento x Bretton Woods) van KWPN-inspecteur Floor Dröge en haar dochter Emma Zuidam. De merrie die naar 86,5 punten liep in de 35-daagse test had meer beloond kunnen worden voor het feit dat zij haar kwaliteiten al wel onder het zadel heeft bewezen. De elitemerrie werd nu negende, maar had in de top vijf zeker niet misstaan.

