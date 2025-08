Ovinio treedt in voetsporen van vader Ipsthar, sterke afvaardiging voor Lanaken

In 2019 won de toen zesjarige KWPN-hengst Ipsthar (v. Denzel van 't Meulenhof) de KWPN kampioenschap voor de zesjarigen. Zes jaar later blijkt zijn zoon Ovinio (mv. Vigo d'Arsouilles) dit te kunnen evenaren: de KWPN-hengst won op indrukwekkende wijze het kampioenschap bij de zesjarigen in de Van Santvoort Makelaars Cup. Steven Veldhuis zat hen in de barrage op de hielen met Oilily Lady Smh (Impala Smh x Arezzo VDL) en werd tweede. De derde plaats greep Jarno van Erp met Oslo (Côte de Zelande Delta Mossel). De beste elf Nederlands geregistreerde zesjarigen zijn via het KWPN Kampioenschap geselecteerd voor het WK in Lanaken volgende maand.

Het bleef spannend tot de allerlaatste ruiter in de tienkoppige barrage. Steven Veldhuis kwam met Oilily Lady SMH (Impala SMH uit Gipsy Lady elite sport-spr PROK D-OC van Arezzo VDL, fokker Minne Hovenga), waarmee hij al de halve finale had gewonnen, als laatste aan de start. Hij kwam net te kort om Bas Moerings met de KWPN-goedgekeurde hengst Ovinio (Ipsthar uit Kovinia sport-spr van Vigo d’Arsouilles, fokker Geert Moerings) van de koppositie te stoten. Met zijn voorzichtige, super meewerkende en efficiënt springende Ovinio ging Bas Moerings knap op herhaling, want deze ruiter won eerder met Ipsthar op zowel vijf- als zesjarige leeftijd het KWPN Kampioenschap.

Bas Moerings met Ovinio. Foto: Jacquelien van Tartwijk

Steven Veldhuis vormt pas sinds enkele weken een combinatie met Reinske Wassenaar’s Oilily Lady SMH en heeft duidelijk een goede klik met de vosmerrie.

Steven Veldhuis met Oilily Lady SMH (v. Impala SMH). Foto: Jacquelien van Tartwijk

Oslo

Op de derde plaats in de Van Santvoort Makelaars Cup eindigde ook een veelbelovende combinatie: Jarno van Erp met de overtuigend springende KWPN-goedgekeurde hengst Oslo (Côte de Zélande Delta Mossel Z uit Kelvira elite IBOP-spr D-OC van Chaman, f/g M. van Heel) van mede-geregistreerde Joop van Uytert. Met veel vermogen, lichaamsgebruik en instelling gaf Oslo zijn visitekaartje af in dit kampioenschap en mag hij -voor het tweede jaar op rij- zijn kwaliteiten tonen in Lanaken.

On the spot & Tattoo H&DB TN

KWPN-hengst On the spot (v. Diamant de Semilly) van fokkers Jan en Willem Greve bleef ook alle rondes foutloos en eindigde als vijfde. Hetzelfde geldt voor de eveneens KWPN-gekeurde Tattoo H&DB TN (v. Parfait van het Schaeck) onder Fabienne Lichtenvoort-Cats; zij eindigden als zesde.

Uitslag