Porsche Knight blijft titelverdediger Pagani voor in Van Santvoort Cup vijfjarigen

Van de zestien barragekandidaten in de Van Santvoort Makelaars Cup voor vijfjarigen was routinier Steven Veldhuis met de vlugge vosmerrie Porsche Knight overduidelijk de snelste. Ruim tweeenhalve seconde bleef de combinatie voor op de nummer twee, Pietro Lazarro met Pagani of the Paddocks (v. Catoki) de winnaar van de VSM Cup bij de vierjarigen vorig jaar. De derde plaats werd opgeeist door Prima Donna ES (La Costa ES) en Renee de Weert. De beste tien vijfjarige paarden met een Nederlands registratienummer zijn geselecteerd voor het WK in Lanaken.

Steven Veldhuis verkeert de hele week al in topvorm met zijn jonge springtalenten en kon in de barrage weer rekenen op alle inzet van de snelle en voorzichtige Porsche Knight (Komme Casall TN uit Kaapverdi van Verdi, f/g T.H. Knight uit Geesteren). “In de halve finale had ik helemaal niet hard gereden en werden we toch al derde. Vandaag ben ik er wel echt voor gegaan en dus met winnend resultaat! Het is een heel vlugge en scherpe merrie, met een super voorbeen”, reageert de jongepaardenspecialist. De vijfjarige merrie is gefokt uit de volle zus van het internationale 1.45m-paard Caapverdi en haar moeder is daarnaast een halfzus van de op datzelfde niveau presterende Mister SFN (v.Grandorado TN), die als jong paard ook opvallende presteerde in de KWPN Kampioenschappen.

KWPN-gekeurde Pagani op twee

De KWPN-goedgekeurde hengst Pagani of the Paddocks (Catoki uit Lewinsky van Corofino I, fokker Anthony Mornie) won vorig jaar op punten bij de vierjarigen en deed dit jaar opnieuw van zich spreken, want hij sprong onder Pietro Lazzaro verdienstelijk naar de tweede plaats. “Pagani is echt een geweldig paard en hij doet er in de ring altijd nog een schepje bovenop. Hij heeft veel bloed en is weer een stuk sterker geworden”, aldus de aan Stal Hendrix verbonden Italiaanse ruiter.

Pagani niet geselecteerd voor Lanaken

De NMK-merrie Prima Donna ES (La Costa ES uit Femme Fatale van Coriano), die fokker van het jaar Egbert Schep samen heeft met familie Agterberg, sprong onder Renee de Weert naar de derde plaats. De amazone vormt pas sinds 2,5 maand een combinatie met deze grote, over veel vermogen beschikkende merrie en verdiende door dit resultaat tevens een uitnodiging voor het WK in Lanaken. Daarvoor zijn de beste tien vijfjarigen met Nederlands registratienummer voor uitgenodigd, wat er voor zorgt dat Pagani of the Paddocks niet geselecteerd kan worden aangezien hij in België gefokt is.

Tot de geselecteerde paarden voor Lanaken behoort wel de goed springende KWPN-goedgekeurde hengst Porsche SB (Kitt SB uit Legend Power SIH ster EPTM-spr van Vagabond de la Pomme, fokkers Jaco en Linda Hiemstra), die als negende eindigde na een dubbele nulrit onder Suzanne Tepper.

