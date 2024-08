Van Santvoort Makelaars Cup: Voorzichtige Oilily F kampioen bij de vijfjarigen

Op de KWPN Kampioenschappen in Ermelo is Oilily MF (v. Impressive VDL) met Berber Dijkman kampioen van de vijfjarigen geworden in de Van Santvoort Makelaars Cup. De merrie viel op met haar voorzichtige manier van springen.

Via een selectief basisparcours, waarin vooral de tijd een echte scherprechter bleek, plaatsen zestien combinaties zich voor de beslissende ronde. Tien daarvan bleven opnieuw foutloos, de eerste negen mogen daardoor starten op het WK Jonge Springpaarden in Lanaken.

Oilily wint de titel

In de barrage zette Britt Schaper met O-Cohinoor Ryal K (Cohinoor VDL x Montreal, fokker J. Kazemier) een scherpte tijd neer, maar uiteindelijk ging Berber Dijkman daar met Frank Gerritsens Oilily MF (Impressive VDL x Dakar VDL, fokker Maud Flikkema) overheen. “Oilily is echt een super fijne meewerker. Ze springt heel vaak nul, is voorzichtig en heeft een super instelling. Daarom hoopte ik wel op een goed resultaat in de barrage”, vertelt de amazone. Ze rijdt parttime voor Pim Mulder, de zwager van Oilily’s eigenaar.

Twee keer raak voor Britt Schaper

Britt Schaper sleepte met twee paarden een kwalificatie voor het WK in de wacht. Met O-Cohinoor Ryal K eindigde de zeventienjarige amazone als tweede en met Obelix JJ van de Woestenheide (Cornet Obolensky x F-Ona USA, fokkers Danny Schaper en Jos Meuleman) eindigde ze dubbel foutloos als achtste.

Top drie

Tani Joosten sprong met de KWPN-goedgekeurde hengst One Macoemba (Arezzo VDL x F-One USA) van fokkers Berend en Els Veeneman naar de derde plaats. “Het is een heel slimme hengst. We hebben nog weinig barrage-ervaring maar hij verbaasde me echt met hoe goed hij aanpakte, en hoe voorwaarts hij nog wat op deze derde dag”, reageerde de amazone, die tevens mede-eigenaar is van de hengst.

Bron: KWPN