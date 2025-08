Vierjarige Cognac van het gebergte piekt in VSM-cup

KWPN-goedgekeurde Cognac van het Gebergte Z (Chacco Blue x Diamant de Semilly), gereden door Cristel Kalf, werd door juryleden Hans Horn en Albert Zoer met de hoogste punten beloond in de Van Santvoort Makelaars Cup voor de vierjarigen. De hengst, gefokt door Bob en Elke Janssens, is een kleinzoon van Niels Bruynseels voormalige Grand Prix-merrie Illusionata van 't Meulenhof (v. Lord Z) en is in eigendom van de Amerikaanse Heathman Farm. Onder Ester Damman-Blekkink werd Aganix du Seigneur-dochter Roosminka tweede, gevolgd door VDL Groep Rosalyn (v. Emerald vh Ruytershof) onder Natalia Majchrowicz, stalamazone van Stoeterij Duysel's Hof.

Met een 9 voor het springen en een 8,2 voor het gaan tussen de hindernissen werd het optreden beloond van de met geweldige manieren springende KWPN-goedgekeurde hengst Cognac vh Gebergte Z (Chacco-Blue uit Olympia JW van ’t Meulenhof van Diamant de Semilly, fokkers Bob Janssens), die Cristel Kalf voor Amerikaanse eigenaren rijdt. Deze uit de stam van uitschieters als Emerald van ’t Ruytershof en Diamanthina van ’t Ruytershof gefokte hengst maakte eind vorig jaar al een goede indruk in het verrichtingsonderzoek en liet zien zich goed ontwikkeld te hebben. “Dit is een heel interessant paard. Hij is vlug, springt met een goede techniek en is heel constant”, lichtte Hans Horn toe. Cristel Kalf rijdt de Van Santvoort Makelaars Cup sinds vorig jaar. “Hij is een heel plezierig paard! Hij doet alles met veel gemak en is heel constant. Cognac geeft een heel goed gevoel en springt hier -zelfs zonder ijzers- heel simpel rond.”

‘Paard voor de toekomst’

Met de door Jeroen Verver gefokte Roosminka (Aganix du Seigneur uit Daminka Z van Dominator Z) van Hendriks Sporthorses sprong onder Esther Damman-Blekkink naar de tweede plaats, dankzij een 8,6 en een 8,5. “Deze merrie werd heel mooi voorgesteld en springt met een goede beentechniek en een zeer goede sprongafloop. Zeker een paard voor de toekomst.” Op de derde plek eindigde de Emerald van ’t Ruytershof-dochter VDL Groep Rosalyn (uit Alexia van Air Jordan Z) van fokker Stoeterij Duyselshof, gereden door Natalia Majchrowicz. Deze merrie presteerde deze zomer ook al sterk in de Stal Hendrix-competitie en haar finalerit werd beloond met een 8,2 voor het springen. De KWPN-goedgekeurde krachtpatser Rising Aranix (Aganix du Seigneur uit Lady D van ’t Roosakker van Echo van ’t Spieveld) van fokker Rising Stud eindigde onder Kristian Houwen als vierde.

Roosminka (v. Aganix du Seigneur) en Ester Damman-Blekkink. FOTO JACQUELIEN VAN TARTWIJK

Bron: KWPN