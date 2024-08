Dressuurruiters TeamNL vierde in Olympische Landenwedstrijd

De Nederlandse dressuurruiters eindigden vandaag als vierde in de Olympische landenwedstrijd, die werd verreden over de Grand Prix Spécial. Hans Peter Minderhoud reed met Glock's Toto Jr een nette proef die beloond werd met een score van 72,644%. Door fouten in de proef van Emmelie Scholtens met Indian Rock, behaalde de tweede combinatie voor Nederland een teleurstellende score van 70,684%. Helaas kon een sterke proef van Dinja van Liere met Hermès N.O.P. met een score van 77,720% er niet meer voor zorgen dat het team van bondscoach Patrick van der Meer met een teammedaille naar huis kan gaan.

Bondscoach Patrick van der Meer kijkt tevreden terug op afgelopen week: “De paarden waren super goed in vorm. De rit van Emmelie Scholtens hadden we niet helemaal voorzien, dat was jammer. Op het voorterrein had ik het niet aan zien komen met Indian Rock en juist het eerste deel van de proef was beter dan woensdag. Dan zijn twee grote fouten wel een domper. Maar we gaan weer door en als Dinja van Liere dan weer zo’n mooie rit rijdt, dan sta ik weer te genieten. Morgen hebben we nog twee individuele ritten van Emmelie Scholtens en Dinja van Liere. De Grand Prix kür op muziek ligt Emmelie en Indian Rock over het algemeen ook beter dan de Grand Prix Spécial, dus hopelijk is het voor hen een goede afsluiting. Ook Hermès is goed in vorm, dus er is morgen nog van alles mogelijk. Ik heb er zin in!”

Minderhoud tevreden over de proef

Hans Peter Minderhoud verscheen voor TeamNL als eerste in de baan in Olympische landenwedstrijd. Hij reed een steady proef die werd beloond met 72,644%. Minderhoud na zijn proef: ”Ik had een veel beter gevoel dan tijdens de Grand Prix, gelijk al bij het losrijden. Dingen kunnen nog wel iets mooier, maar ik was echt tevreden met deze proef. Vergeleken met woensdag vond ik Toto Jr echt een stuk beter en de punten waren ongeveer hetzelfde dus dat klopte niet helemaal met mijn gevoel. Hij heeft zich super gedragen. Natuurlijk ben ik ook een sportman en ga ik liever met een medaille naar huis en had ik het liefst een persoonlijk record gereden, maar ik heb het goed afgesloten voor mezelf.”

Scholtens gaat voor revanche in kür

Emmelie Scholtens behaalde met haar hengst Indian Rock een teleurstellende score van 70,684%. Scholtens over haar proef: “Het ging niet zo goed. Het rare was toen ik naar binnen reed na het losrijden, Indian Rock super fijn aanvoelde. Ik was blij, hij kwam relaxed binnen, beter dan woensdag dus ik kon met veel zelfvertrouwen aan mijn proef beginnen. Het eerste stuk ging ook heel goed, maar de foutjes voelde ik niet aankomen, het verraste mij een beetje. Het gevoel was weg en ik baal daar heel erg van. Het is uiteindelijk de slechtste proef van dit seizoen geworden. Ik ga proberen om morgen revanche te nemen tijdens de kür op muziek, maar voor het team is het super balen. Ik had graag een dikke score gereden hier.”

Hermès voelde echt super fijn

Dinja van Liere en Hermès N.O.P. lieten als laatste TeamNL combinatie een mooie proef zien. Deze werd beloond met 77,720%. Een blije Van Liere vertelt: “Hermès voelde echt super goed aan. Misschien hebben we iets laten liggen in de piaffe, iets wat hij normaal heel mooi doet. Normaal scoren we daar heel hoog op. Eigenlijk had ik overall een heel goed gevoel en ik heb heerlijk kunnen rijden. Het moet nog beter voor een hogere score, maar hij is in topvorm en hij voelt super fijn aan. Morgen weer een kans in de individuele finale van de Grand Prix kür op muziek. Dan doen we er nog een tandje bij. Ik heb er super veel zin in.”

Individuele finale

Op zondag 4 augustus starten de achttien combinaties die geselecteerd zijn voor de strijd om de individuele medailles met een schone lei in de Grand Prix kür op muziek. Het goud gaat naar de combinatie die het hoogste percentage behaalt in de kür op muziek. Voor TeamNL hebben Dinja van Liere met Hermès N.O.P. en Emmelie Scholtens met Indian Rock zich gekwalificeerd voor de Grand kür.

Bron: Persbericht KNHS

Lees hier het wedstrijdverslag (Horses Premium):

Overzichtspagina