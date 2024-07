Grand Prix dag 1: Starttijden Nederlandse en andere interessante combinaties

Morgen begint om 11.00 uur de dressuur op de Olympische Spelen in Parijs. Verdeeld over zes groepen van tien komen over twee dagen zestig combinaties in de baan. Dinja van Liere zit met Hermès N.O.P. in de eerste groep (11.19u) en is de enige Nederlandse combinatie op de eerste dag. Emmelie Scholtens en Hans Peter Minderhoud rijden op dag 2.