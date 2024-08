Podcast Horses In Parijs – Van Liere knap vierde in kür op muziek

Een prachtige vierde plaats voor Dinja van Liere en Hermès in de kür op muziek in Parijs vandaag. Waar van Liere de afgelopen dagen als zesde eindigde liet ze vandaag de Deense combinaties achter zich en kwam binnen een haartje van het podium. We spraken met Dinja na afloop van haar kür en natuurlijk ook met Emmelie Scholtens, die op Indian Rock mooi elfde werd in de finale. Ook hoor je een analyse van Dirk Willem Rosie over de wedstrijd van vandaag en het Olympisch dressuurtoernooi van deze week.