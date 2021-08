Kippenvel: het onthaal van Julia Krajewski op vliegveld Düsseldorf

Julia Krajewski (32) heeft het in zich om een nieuw idool te worden in de paardensport en eigenlijk is ze dat al. De eerste winnares (ooit, voorheen alleen maar winnaars) van individueel goud in de eventing werd indrukwekkend onthaald op het vliegveld in Düsseldorf. Krajewski, ook bondscoach van de Duitse eventingjeugd, hoopt met haar zege anderen te kunnen inspireren.