KNHS maakt teams Olympische Spelen bekend

De ruiters en paarden die TeamNL gaan vertegenwoordigen bij de Olympische Spelen in Tokio zijn bekend. De KNHS heeft vandaag de combinaties officieel voorgedragen aan sportkoepel NOC*NSF. In dit bericht vindt u alle teams. Horses.nl werkt nu aan berichten over de teams per discipline.

Iris Boelhouwer, sinds vorig jaar technisch directeur van de KNHS, kijkt uit naar de eerste Olympisch Spelen waarbij zij in deze functie betrokken is. “Na het voor onze ruiters en paarden fantastisch verlopen CHIO Rotterdam, waar zowel het TeamNL dressuur- als springteam eerste werd, kijken we met een goed gevoel uit naar de Olympische Spelen. We hebben er enorm veel zin in en de coaches en ruiters zullen er alles aan doen de vorm van Rotterdam mee te nemen naar Tokio.”

Bij het springen en dressuur bestaan de landenteams tijdens de Olympische Spelen uit drie combinaties. Naast de drie teamleden reist er voor deze disciplines één reserve-combinatie mee. In de discipline eventing heeft Nederland twee individuele startplaatsen verworven. Lees hier meer over het format van de paardensport tijdens de Olympische Spelen.

Dressuur: Edward, Hans Peter en Marlies plus Dinja als reserve

Dressuurbondscoach Alex van Silfhout heeft gekozen voor Nederlands kampioen Edward Gal met Glock’s Total US, Hans Peter Minderhoud met Glock’s Dream Boy N.O.P. en Marlies van Baalen met Go Legend en als meereizende reserve is Dinja van Liere met Haute Couture aangewezen. Voor Edward Gal gaat Glock’s Toto jr. N.O.P. als reservepaard in quarantaine.

Springen: Maikel, Marc, Harrie en Willem reserve

Bij de springruiters bestaat de TeamNL selectie van bondscoach Rob Ehrens uit Maikel van der Vleuten met Beauville Z, Marc Houtzager met Sterrehof’s Dante N.O.P. en Harrie Smolders met Dolinn N.O.P.. Willem Greve is met Zypria S N.O.P. aangewezen als meereizend reserve-combinatie. Voor Harrie Smolders gaat Bingo du Parc als reserve paard in quarantaine. Met vijf paarden is er een opvallend aandeel N.O.P. paarden op weg naar Tokio. Tijdens de Olympische Spelen zullen alle paarden in verband met sponsorregelgeving zonder N.O.P. en eventuele toevoegingen van sponsornamen op de startlijst staan.

Eventing: Merel Blom en Janneke Boonzaaijer

In de eventing komen voor TeamNL twee individueel startende combinaties aan start. Bondscoach Andrew Heffernan heeft Merel Blom met The Quizmaster en KNHS Talententeamlid Janneke Boonzaaijer met ACSI Champ de Tailleur aangewezen.

In onderstaande video vertellen de bondscoaches meer over hun keuzes:



Onderstaand een overzicht van alle geselecteerde combinaties.

TeamNL Dressuur

Edward Gal (Oosterbeek)

Glock’s Total US. (v.Totilas), hengst, zwart, 9 jaar, Hannoveraan

Eigenaar: GLOCK HPC NL B.V.

Groom: Vanessa Ruiter

Reserve paard

Glock’s Toto jr. N.O.P. (v.Totilas), hengst, zwart, 10 jaar, Hannoveraan

Eigenaar: GLOCK HPC NL B.V.

Groom: Vanessa Ruiter

Hans Peter Minderhoud (Oosterbeek)

Glock’s Dream Boy N.O.P. (v.Vivaldi), hengst, zwart, 13 jaar, KWPN

GLOCK HPC NL B.V., Palmar BV, Tim Coomans, Stal Brinkman

Groom: Anna Visser

Marlies van Baalen (Brakel)

Go Legend (v.Totilas), ruin, zwart, 10 jaar, KWPN

Eigenaar: Jan de Vries en Dressuurstal Van Baalen

Groom: Anne Schalekamp

Meereizende reserve

Dinja van Liere (Uden)

Haute Couture (v.Connaisseur), merrie, bruin, 9 jaar, KWPN

Eigenaren: Joop van Uytert en Albert Drost

Groom: Robin van der Starre

Niet meereizende reserves (paarden gaan wel in quarantaine):

Denise Nekeman (Hasselt)

Boston Sth (v.Johnson), hengst, donkerbruin, 15 jaar, KWPN

Eigenaren: Berna en Lens Nekeman

Groom: Berna Nekeman

Thamar Zweistra (Schore)

Hexagon’s Double Dutch, (v.Johnson), hengst, vos, 13 jaar, KWPN

Eigenaren: Stal Hexagon en L. van Lieren

Groom: Leunus van Lieren

Bondscoach: Alex van Silfhout (Lunteren)

TeamNL Springen

Maikel van der Vleuten (Someren)

Beauville Z (v.Bustique), ruin, bruin, 11 jaar, Zangersheide

Eigenaar Marta Ortega, Springstal van der Vleuten

Groom: Lianne Kuijpers

Harrie Smolders (Lage Mierde)

Dolinn N.O.P. (v.Cardento), merrie, donkerbruin, 13 jaar, KWPN

Eigenaren: Evergate Stables LLC en Harrie Smolders

Groom: Tamiles Pezzim

Reserve paard

Bingo du Parc (v.Mylord Carthago), ruin, vos, 10 jaar, Selle Francais

Eigenaren: Copernicus Stables LLC en Harrie Smolders

Groom: Josefin Göransson

Marc Houtzager (Rouveen)

Sterrehof’s Dante N.O.P. (v.Canturano), merrie, bruin, 13 jaar, KWPN

Eigenaar: Stoeterij Sterrehof

Groom: Madeleine Broek

Meereizende reserve

Willem Greve (Markelo)

Zypria S N.O.P. (v.Canturo), merrie, 14 jaar, donkerbruin, Holstein

Eigenaar: J.P. Sinnack en Willem Greve Sportpaarden BV

Groom: Daniel Gorbing

Niet meereizende reserves (paarden gaan wel in quarantaine):

Bart Bles (Babberich)

Kriskras DV (v.Cooper van de Heffinck), merrie, 11 jaar, bruin, BWP

Eigenaar: SF Equestrian BV

Groom: Dani Burema

Kevin Jochems (Sliedrecht)

Turbo Z (v.Thunder van de Zuuthoeve), hengst, donkerbruin, 12 jaar, Zangersheide

Eigenaar: Wijnand van Stam

Groom: Coline Jourdan

Bondscoach: Rob Ehrens (Weert)



TeamNL Eventing

Merel Blom (Aalten)

The Quizmaster (v.Albaran xx), ruin, bruin, 12 jaar, KWPN

Eigenaren: Blom Sports Stables en Stal Hulsman

Groom: Rick Hilhorst

Janneke Boonzaaijer (Renswoude)

ACSI Champ de Tailleur (v.Quidam de Revel), ruin, schimmel, 14 jaar, KWPN

Eigenaren: Mw. H.J.C. Roozendaal en Lieke van der Werf

Groom: Ria Boonzaaijer

Niet meereizende reserve (wel in quarantaine):

Elaine Pen (Voorschoten)

Divali (v.Cardento), merrie, bruin, 13 jaar, KWPN

Eigenaren: C. Leenaars en S. Leenaars

Groom: Sara Tuomala

Bondscoach: Andrew Heffernan (Nantwich, GB)

In aanloop naar hun uiteindelijke keuze zijn de bondscoaches van TeamNL gevolgd tijdens verschillende belangrijke observatiemomenten. Je kunt deze video’s hier terugkijken.

Begeleidingsteam

Het team dat de ruiters en paarden begeleid van, naar en in Tokio bestaat uit de technisch directeur van de KNHS Iris Boelhouwer, KNHS-teammanager Ad Wagemakers, fysiotherapeut Tessa van Roy en hoefsmid Kees Alblas. Voor de elke discipline reist er een veterinair mee.

Edwin Enzerink is de veterinair voor de dressuurpaarden, Arie Hoogendoorn is verantwoordelijk voor de springpaarden en Leendert Jan Hofland voor de eventingpaarden.

Vliegen en quarantaine

Voordat de paarden vanaf vliegveld Luik rechtstreeks naar Tokio vliegen gaan ze een aantal dagen in quarantaine. Hiervoor zijn stallen op de accommodatie van het CHIO Aken gereserveerd. De paarden kunnen in deze periode gewoon getraind worden door de ruiters.

In Aken staan niet alleen de Nederlandse paarden in quarantaine. De meeste paarden die straks afreizen naar Tokio staan hier en de paarden zullen ook gezamenlijk reizen. Er zullen verschillende vluchten per discipline zijn. Bij terugkomst in Europa mogen de paarden direct naar hun eigen stal.

Je leest hier meer over de reis en de omstandigheden in Tokio.

Programma Olympische Spelen Tokio

Onderstaand het tijdschema voor de paardensportdisciplines tijdens de Olympische Spelen van Tokio.

Dressuur – 23 juli t/m 28 juli

Eventing – 29 juli t/m 2 augustus

Springen – 3 augustus t/m 7augustus



Je leest hier alles over het programma en format van de Olympische wedstrijden.

Programma dressuur

Vrijdag 23 juli – veterinaire keuring

Zaterdag 24 juli – Grand Prix 1e deel,10:00 – 15:15 uur (*)

Zondag 25 juli, Grand Prix 2e deel, 10:00 – 15:15 uur

Maandag 26 juli – rustdag

Dinsdag 27 juli, Grand Prix Special finale landenwedstrijd, 10:30 – 15:40 uur

Woensdag 28 juli, Kür op muziek individuele finale, 10:30 – 14:25 uur

(*) Nederlandse tijden, in Tokio is het 7 uur later.

Programma eventing

Donderdag 29 juli, veterinaire keuring (65 combinaties)

Vrijdag 30 juli, dressuur 1e deel, 1:00 – 4:00 uur en 10:30 – 13:55 uur (*)

Zaterdag 31 juli, dressuur 2e deel, 1:00 – 4:10 uur

Zondag 1 augustus, cross-country, 00:30 – 4:00 uur

Maandag 2 augustus, veterinaire keuring en springen, 10:00 – 12:35 uur (teamfinale en individueel) en 13:45 – 14:45 uur (individuele finale, 25 combinaties)

(*) Nederlandse tijden, in Tokio is het 7 uur later.

Programma springen

Zaterdag 31 juli, veterinaire keuring

Zondag 1 augustus, trainingssessie

Dinsdag 3 augustus, individuele kwalificatie, 12:00 – 15: 45 uur (*)

Woensdag 4 augustus, individuele finale, 12:00 – 14:40 uur

Donderdag 6 augustus, veterinaire keuring

Vrijdag 6 augustus, kwalificatie landenwedstrijd, 12:00 – 15:05 uur

Zaterdag 7 augustus, finale landenwedstrijd, 12:00 – 14:30 uur

(*) Nederlandse tijden, in Tokio is het 7 uur later.

Bron: KNHS