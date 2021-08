Nicole den Dulk en Wally richting Paralympische Spelen: ‘Ik vertrouw hem in alles’

Aan de vooravond van de Paralympische Spelen maakte NOS radio 1 een reportage met Nicole den Dulk. De amazone behoort al jarenlang tot de paradressuur-top. Ze won al eerder medailles op alle grote wedstrijden. Vanwege een dwarslaesie kan Den Dulk haar benen niet meer bewegen, maar paardrijden is geen enkel probleem. In het radio interview vertelt ze over haar passie.

Edwin Cornelissen is aanwezig bij een training van Nicole den Dulk en haar paard Wallace N.O.P. (v. Future). Den Dulk vertelt onder andere over hoe ze het paard hulpen geeft nu ze haar benen niet kan gebruiken. Ze gebruikt haar stem, door middel van een klik geluid weet ‘Wally’ precies wat hij moet doen. Nicole: “En daar ben ik helemaal niet zo goed in, ik kan niet zo goed klikken. Dus ik zit iedere dag in de auto onderweg naar de training te oefenen. Ik heb gewoon niet zo’n goede klik.”

‘Ik vertrouw hem in alles’

Verder vertelt Nicole den Dulk over het leven voor en na haar ongeluk op een racebaan in Engeland. Daar ging ze met een paard over de kop en liep de dwarslaesie op. Na drie maanden ging ze weer op paard en na lang oefenen is de amazone waar ze nu is, een succesvolle para-sporter. Wat maakt Nicole en Wally tot zo’n succescombinatie? “Dat vraag ik me ook wel eens af”, lacht Den Dulk. “Ik vertrouw hem in alles, maar ik denk dat hij dat ook wel voor mij voelt. Ik kan eigenlijk alles met hem!”

Beluister hier het volledige interview.

Bron NOS