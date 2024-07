OS Parijs: TeamNL voorlopig negende na de dressuur

De Nederlandse eventingruiters staan op de voorlopige negende plaats in het landenklassement van de Olympische Spelen in Parijs. In het individuele klassement staat Raf Kooremans als hoogst geplaatste Nederlander op de voorlopige zeventiende plek na het onderdeel dressuur. Morgen om 10.30 uur start de eerste deelnemer in de cross country.

Janneke Boonzaaijer reed als eerste Nederlandse deelneemster de dressuurring in met haar zeventienjarige ACSI Champ de Tailleur (v. Quidam de Revel). De combinatie reed een solide proef, met mooie vloeiende overgangen en nette appuyementen. Het resulteerde in de gemiddelde score van ruim 68%, omgerekend 31.9 strafpunten, goed voor de 29e plaats in het individuele klassement.

Goed bij de les

“Mijn paard was super gefocust, dat was de afgelopen dagen wel anders, dus daar was ik heel blij mee. Ik had ook een heel plan hoe ik met hem vanaf het voorterrein met focus de ring in kon rijden, dat plan heb ik gevolgd. Binnen de hekjes was hij goed bij de les. Ik heb zelf ook niet om me heen gekeken, ik wilde alleen met mijn paard bezig zijn. Maar toen ik klaar was en al die mensen zag, dat was echt een gaaf gevoel. Ik had gehoopt boven de 70% te rijden, dat is helaas niet gelukt, maar ik ben tevreden over mijn proef. Nu ga ik een goed plan voor de cross maken, ik hoop daar net zo steady te rijden als we vandaag deden”, aldus Boonzaaijer.

Gaandeweg spanning bij Enjoy

Terwijl het nog steeds licht regende in Versailles, reed Sanne de Jong met haar vijftienjarige schimmelmerrie Enjoy (v. Cartano) als tweede TeamNL-ruiter de ring in voor hun Olympische debuut. De Jong reed een harmonieuze proef, en had de aanleuning van haar paard goed voor elkaar. Helaas bouwde Enjoy gaandeweg iets teveel spanning op hetgeen resulteerde in een paar mindere galopwissels. Toch was De Jong niet ontevreden met de ruim 65,23% (34.8 strafpunten).

Minst favoriete onderdeel

“Dit was niet Enjoy’s favoriete onderdeel, vanaf nu wordt het leuk”, reageert ze relativerend na afloop van haar dressuurproef. “Dit is nooit haar sterkste onderdeel geweest en dat zal ook zo blijven, al wordt het nog steeds wat beter, dat is wel fijn. Voor vandaag ben ik hier blij mee. Ik weet dat ze die changementen heel moeilijk vindt. Thuis gaat dat best OK, maar ze bouwt in de proef zoveel spanning op, dan is het heel moeilijk om haar gelaten een wissel te laten springen, ze wil teveel haar best doen. Ze krijgt geen spanning van de omgeving, dat maakt haar niet zoveel uit.”

Zin in de cross

De amazone kijkt uit naar de cross. “Ik heb er zin in. Het is een onwijs mooie cross en er staan veel uitdagende hindernissen in. Ik verwacht dat er veel gaat gebeuren, het is tenslotte een kampioenschap. Je moet hard rijden om de tijd te halen en dan is een foutje zo gemaakt. Ik ga mijn best doen voor een foutloze ronde. Als we dat alle drie doen leveren we als team een mooie prestatie.”

Fantastisch debuut

Olympisch debutant Raf Kooremans was de slotruiter voor Nederland en deed dat op een fantastische wijze. Hij reed met de elfjarige Crossborder Radar Love (v. Diarado) een proef met veel harmonie, waarin hij geen fouten leek te maken en vooral dikke voldoendes scoorde. Alleen door wat spanning in de middenstap verloor de combinatie de nodige punten. Met een score van 73,03% (27.0 strafpunten) was de ruiter erg blij.

Nerveus

“Het was toch spannend, ik was wel wat nerveus voor de proef. Meer dan anders, omdat ik ook niet wist hoe mijn paard op het publiek zou reageren. Tien minuten voor mijn start was hij mooi relaxt en kon ik ook ontspannen. Mijn gevoel tijdens de proef was prima, het was genieten. We gaan allemaal in de cross het beste van onszelf geven, ik heb er een goed gevoel over.”

Tussenstand landenwedstrijd.

Tussenstand individueel.

Verslag op Horses Premium.

Fotoserie.

Overzichtspagina Olympische Spelen.

Bron: Persbericht