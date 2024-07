Podcast Horses in Parijs: Eventingmedailles met Alice Naber

Vandaag in onze speciale podcast over de Olympische Spelen: alles over de laatste dag van het eventingtoernooi. Met de reacties van Janneke Boonzaaijer, Sanne de Jong en Raf Kooremans en de analyse en uitleg van Olympisch eventingamazone en trainer Alice Naber-Lozeman. Want wát een geweldige afsluiter was het vandaag in Parijs voor de eventers met een prachtig springparcours, 10.000 man publiek op de tribune, een Olympisch record voor Michael Jung en natuurlijk vooral de fenomenale negende plaats van Boonzaaijer.