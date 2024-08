Podcast Horses in Parijs: Nederlands team springt met gemak naar finale landenwedstrijd

Vandaag hoor je in onze gratis podcast alles over de eerste dag van het Olympisch springconcours. Nederland wist zich met in totaal acht strafpunten vrij gemakkelijk te kwalificeren voor de finale van vrijdag. Je hoort de reacties van Maikel van der Vleuten, Kim Emmen en Harrie Smolders na hun ritten en Willem Greve vertelt hoe de beslissing voor de wissel tot stand kwam. Dirk Willem Rosie geeft vanuit Versailles een analyse van de wedstrijd, we kijken even naar de meest opvallende combinaties van vandaag en werpen alvast een blik vooruit naar morgen.

Presentatie: Mirjam Hommes

De podcast is te beluisteren via één van onderstaande links of via je favoriete podcastapp. We zijn onder meer te vinden in Spotify, Soundcloud, YouTube, Apple Podcasts, Pocket Casts en Podcast Addict.

Tot onze spijt is er trouwens een fout in deze podcast geslopen, Kim Emmen is niet de eerste Nederlandse amazone die in een Olympische springring rijdt voor Nederland. Dat was Angelique Hoorn, die in 2008 vierde werd met het team en achtste individueel. Excuses!

Bron: Horses.nl