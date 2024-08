Podcast Horses In Parijs: Teleurstelling én tevredenheid bij Nederlands springteam

Nederland werd vandaag vierde in de finale voor de landenteams springen. Dat ‘we’ een medaille misliepen is natuurlijk zuur, maar tegelijkertijd was er ook veel om tevreden over te zijn. Het was een enorm spannende wedstrijd, de Nederlandse paarden en ruiters presteerden uitstekend en we zagen hele mooie sport. In de podcast hoor je Jos Lansink, Kim Emmen en Harrie Smolders over vandaag en kijken we naar het parcours en de vooruitzichten voor maandag, als de individuele kwalificatie voor de springruiters op het programma staat. Mathijs van Asten – de thuisblijvend reserve van Team NL – vertelt aan host Mirjam Hommes hoe hij de dag van vandaag beleefd heeft en wat zijn verwachtingen zijn.

Bron: Horses.nl

