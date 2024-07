Veterinair groen licht voor Nederlandse dressuurpaarden: ‘Nu kan de wedstrijd echt beginnen’

Het veterinaire licht staat op groen voor de dressuurpaarden van TeamNL op de Olympische Spelen in Parijs. De paarden van Dinja van Liere, Hans Peter Minderhoud, Emmelie Scholtens en reserveruiter Edward Gal werden op de eerste veterinaire keuring 'fit to compete' bevonden. Dinsdag start voor hen de strijd om de medailles in de fraaie wedstrijdpiste in Parc de Versailles.

In totaal verschijnen 60 combinaties uit 30 verschillende landen aan de start van het onderdeel dressuur. Daaronder 15 landenteams met ieder drie ruiters, aangevuld met 15 individuele starters. Voor TeamNL staan er straks ook drie ruiters op de startlijst. Hans Peter Minderhoud neemt de nodige olympische ervaring mee naar Parijs. De 50-jarige ruiter kwam al drie keer eerder op de Olympische Spelen in actie en zadelt nu de 13-jarige Glock’s Toto Jr (v. Totilas). De 54-jarige Edward Gal kwam eveneens al in actie op drie Olympische Spelen en is nu als reserveruiter met zijn paard Glock’s Total US (v. Totilas) mee naar Parijs.

Olympisch debuut

De 33-jarige Dinja van Liere maakt haar olympisch debuut samen met de 12-jarige Hermès N.O.P. (v. Easy Game). Ook Emmelie Scholtens reed nog niet eerder op de Olympische Spelen. De 38-jarige amazone debuteert met de 11-jarige Indian Rock (v. Apache). Dierenarts Edwin Enzerink zorgt voor de medische begeleiding van de dressuurpaarden.

Reservepaarden naar huis

Bondscoach van het Nederlandse dressuurteam is de 53-jarige Patrick van der Meer die op de Spelen in Londen deel uitmaakte van het bronzen dressuurteam. Hij keek tevreden naar het verloop van de vetcheck: ”Het is toch wel anders als je er nu als coach naast staat. De paarden liepen er fantastisch doorheen, het is lekker dat we dit stukje gehad hebben. Nu kan de wedstrijd echt beginnen. De twee reservepaarden die in Jardy ‘standby’ stonden zijn nu weer onderweg naar huis, die hebben we hier niet meer nodig. Mijn complimenten aan Marieke (van der Putten, red.) en Dinja dat ze die hele reis met de reservepaarden gemaakt hebben. Daar heb ik echt respect voor.”

Eerste training

De dressuurruiters mochten gisteren voor het eerst trainen in het stadion. “Het is een geweldig stadion, helemaal toen het zonnetje nog even doorkwam. De paarden liepen allemaal lekker ontspannen, mooi om zo te kunnen beginnen. Vandaag mogen we nog een keer in de piste trainen en dan begint dinsdag de wedstrijd. We zijn er klaar voor!”

Dinja van Liere met Hermès N.O.P aan het werk gedurende het eerste trainingsmoment. Foto:

Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl

Olympisch format

Zestig combinaties beginnen aan hun olympische wedstrijd in de Grand Prix. De Grand Prix is de kwalificatiewedstrijd voor zowel de individuele competitie (FEI Grand Prix Kür) als de teamcompetitie (FEI Grand Prix Special). De Grand Prix wordt in zes groepen verreden, verdeeld over twee dagen. De indeling wordt gemaakt op basis van de FEI-ranglijst. De twee beste ruiters per groep aangevuld met de volgende zes hoogst scorende ruiters kwalificeren zich voor de kür op muziek.

Lees ook (Premium):

Na afloop van de Grand Prix wordt een teamkwalificatieklassement opgesteld door de drie resultaten per team bij elkaar op te tellen. De beste tien teams plaatsen zich voor de Grand Prix Special op zaterdag, waarin de teammedailles worden verdeeld. Alleen de resultaten behaald in de Grand Prix Special tellen mee voor de teammedailles. De eindscore voor elk team wordt berekend door de uiteindelijke totaalpercentages in de Grand Prix Special van elk teamlid bij elkaar op te tellen, er is geen wegstreepresultaat. De achttien combinaties die geselecteerd zijn voor de strijd om de individuele medailles starten op de zondag met een schone lei in de Grand Prix kür op muziek.

Programma

Di 30 juli: 11.00 – 16.30 uur Grand Prix deel 1 – kwalificatie team en individueel

Wo 31 juli: 10.00 – 15.30 uur Grand Prix deel 2 – kwalificatie team en individueel

Za 3 aug: 10.00 – 15.30 uur Grand Prix Special – team finale

15.30 – 16.00 uur Medailleceremonie teams

Zo 4 aug: Tweede veterinaire keuring (tijdstip niet bekend)

10.00 – 13.30 uur Grand Prix Kür op Muziek

13.30 – 14.00 uur Medailleceremonie individueel

Wil je niets missen?

Wil je niks missen van de prestaties van de TeamNL ruiters in Parijs? De Olympische Spelen worden o.a. uitgezonden via NOS, Eurosport en HBO MAX. Informatie over alle deelnemers, het programma en het laatste nieuws vind je op onze webpagina Road To Paris.

Klik hier voor de startlijsten en uitslagen.

Overzichtspagina Olympische Spelen

Bron: KNHS