Snelheidskoningin Kristen Vanderveen opent WEF 12 met zege, Smolders tweede in 1,40m

De laatste week van het Winter Equestrian Festival in Wellington is ingegaan. Op de openingsdag van de 4*-wedstrijd zegevierde de altijd snelle Kristen Vanderveen met Bull Run's Faustino De Tili (v. Berlin) in het 1,45m. De Amerikaans was in de Twee Fasen-proef ruim sneller dan Tiffany Foster met de KWPN'er Brighton (v. Contender II). In de 4* 1,40m-rubriek werd Harrie Smolders met Calina (v. Ci Ci Senjor ASK) tweede achter de Ier Jordan Coyle met de NRPS-merrie Warnike (v. Eldorado vd Zeshoek TN).

In de Twee Fasen 1,45m-rubriek nam Kristen Vanderveen al vroeg de leiding met Bull Run’s Faustino De Tili en stond die niet meer af. De Amerikaanse had de zoon van Berlin in 21,92 seconden rond gestuurd. Vanderveen: “Hij had vandaag zin om te winnen. Hij sprong de eerste helft heel mooi, en hij gaat graag snel, dus ik dacht eerst dat ik hem zijn gang zou laten gaan. Halverwege veranderde ik mijn plan. Het ging van een mooie scholingsronde naar een ‘let’s have fun’.”

Twee KWPN’ers in top vijf

De Canadese Tiffany Foster reed de vijftienjarige Brighton in 23,46 seconden naar de tweede plaats. In een tijd van 24,30 seconden werd Daniel Bluman derde met Colestina H (v. Colestus). Op de vierde plaats eindigde Luiz Francisco de Azevedo met de KWPN’er Collin (v. Colandro) in 24,43 seconden. Ben Maher maakte de top vijf vol op de Mr. Blue-dochter Kalinka de Kalvarie.

Smolders en Calina tweede in 4* 1.40m

In de 4* 1,40m-Twee Fasen rubriek was Jordan Coyle Harrie Smolders te snel af. De Ierse springruiter finishte met Eldorado vd Zeshoek-dochter Warnike in 26,40 seconden. Smolders was met de Deens gefokte merrie Calina ruim twee seconden langzamer. Andrea Torres Guerreiro uit Colombia werd derde met Fifty Shades (v. Call me number one).

De dag werd geopend met een 2*-1.40m rubriek. Hier werd de Ier Kevin Mealiff de winnaar op de tienjarige Bel Star (v. Untouchable M).

Klik hier voor de uitslagen.

Bron Persbericht WEF Wellington