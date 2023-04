Alle springpaarden door laatste vetcheck Omaha

Komende nacht vindt de derde (en laatste) ronde van de finale van de Wereldbeker Springen in het Amerikaanse Omaha plaats. Alle paarden zijn goed door de vetcheck gekomen. Er staan nog dertig combinaties op de startlijst, waaronder voor Nederland Harrie Smolders en Monaco N.O.P. (v. Cassini).

Smolders begint vandaag op de gedeelde zevende plaats, met vijf strafpunten op zijn conto. De wedstrijd gaat over twee rondes en (indien nodig) een barrage om het kampioenschap.

De strijd begint om 18:15 lokale tijd in Omaha. Dat is om 01:15 Nederlandse tijd in de nacht van zaterdag op zondag. Clipmyhorse / FEI tv zendt de wedstrijd live uit.

Startlijst

Tussenstand na twee rondes

Bron: Horses.nl