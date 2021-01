FEI past regels Wereldbekerfinale 2021 aan, meer startplaatsen voor West-Europa

De FEI heeft - zonder verdere aankondiging - de regels van de Wereldbekerfinale 2021 aangepast. West-Europa heeft onder normale omstandigheden negen van de achttien startplaatsen in de finale, maar onder de nieuwe regels komen daar drie bij. Met daarbij nog twee Centraal-Europese startplaatsen én deelname van titelverdediger Isabell Werth, zijn vijftien van de achttien finaletickets voor Europese ruiters.

Het besluit om de drie startplaatsen aan West-Europa toe te wijzen, is gemaakt op basis van de wijzigingen in het kwalificatieschema. Vanwege het coronavirus werd er in 2020 slechts één West-Europese kwalificatie gehouden en in 2021 staan er nog maar twee op het programma. Mogelijk worden resultaten behaald op CDI’s meegeteld voor het klassement.

Overige startplaatsen

Onder normale omstandigheden worden de drie desbetreffende startplaatsen vergeven aan een ruiter uit een land dat niet is opgenomen in de Wereldbeker League en aan een ‘thuis-atleet’. Daarnaast is er een extra ticket beschikbaar (Wild Card). Voor Noord-Amerika, Canada en de Verenigde Staten zijn twee startplaatsen beschikbaar, voor combinaties uit Azië, Australië en Nieuw-Zeeland slechts één.

Bron: Dressage News