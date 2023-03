Harrie Smolders en Jur Vrieling naar Wereldbekerfinale Omaha

Van 4 tot en met 8 april wordt de Wereldbekerfinale in Omaha verreden. Het afgelopen seizoen konden de ruiters over vijf continenten in 12 verschillende leagues punten bij elkaar springen om zich te plaatsen voor deze finale. Voor Nederland reizen Harrie Smolders en Jur Vrieling af naar Omaha. Smolders staat op de lijst met Monaco N.O.P. (v. Cassini) en Vrieling neemt Fiumicino van de Kalevallei (v. Plot Blue) en Long John Silver N.O.P. (v. Lasino) mee.

In totaal staan er 42 ruiters met 47 paarden uit 19 verschillende landen op de definitieve deelnemerslijst. De West Europese league levert 19 combinaties, 14 combinaties komen uit de Noord Amerikaanse league en drie uit de Arabische sub-league. Daarnaast leveren Australië, Nieuw-Zeeland en Azië een combinatie en Centraal Europa nog eens twee.

Topruiters en toppaarden

Martin Fuchs won als laatste de Wereldbekerfinale en reist als een van de favorieten af naar Omaha. De nummer twee van de wereldranglijst zal met zijn toppaard Leone Jei (v. Baltic) zijn titel proberen te verdedigen. De nummer een van de wereld Henrick von Eckermann verzamelde afgelopen seizoen in totaal 102 punten en eindigde daarmee boven aan in het klassement. De regerend wereldkampioen neemt zijn gouden King Edward (v. Edward) mee en staat misschien bij velen wel boven aan het favorietenlijstje. Een makkelijke opgave zal het niet worden want de Zweed krijgt ondermeer concurrentie van Harrie Smolders, Jur Vrieling, Julien Eppailard en Scott Brash. Ook Mclain Ward, die in Den Bosch nog de Rolex Grand Prix won samen met ruin 800.000 euro, zal bij velen favoriet zijn.

Volledige deelnemerslijst

Bron: Horses.nl