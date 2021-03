Simone Pearce ziet af van deelname wereldbekerfinale Göteborg

De Australische Grand Prix-amazone Simone Pearce heeft de uitnodiging voor deelname aan de wereldbekerfinale in Göteborg afgeslagen. Ze wil in verband met het rhino-virus geen risico nemen met een stal vol paarden en goedgekeurde hengsten.

Pearce was door haar deelname aan de kwalificatiewedstrijd in Salzburg de hoogst geplaatste van de ruiters uit Australië en Nieuw-Zeeland. In de Grand Prix scoorde ze met de 14-jarige Hannoveraner Destano (v. Desperados FRH) 72,043 en eindigde ze op de achtste plaats. In de kür op muziek werden ze elfde met een percentage van 73,265%. Door deze prestaties kwalificeerde ze zich voor de finale in Göteborg.

Bron: Horses.nl/Eurodressage