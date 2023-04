WB-finale Omaha: Ook geen kür voor Marieke van der Putten en Torveslettens Titanium RS2

De Nederlandse amazones hebben het geluk niet aan hun zijde op de Wereldbekerfinale in Omaha. Nadat de Wereldbekerfinale voor Dinja van Liere en Hermès N.O.P. (v. Easy Game) helaas al voortijdig eindigde, heeft ook Marieke van der Putten moeten afmelden voor de kür op muziek. Haar Torveslettens Titanium RS2 (v. Totilas) vertoonde tekenen van koliek.

Marieke van der Putten en Torveslettens Titanium RS2 werden in de Grand Prix nog achtste maar verschijnen vanavond niet aan start in de kür op muziek. Torveslettens Titanium RS2 vertoonde tekenen van koliek en is daarom teruggetrokken uit de wedstrijd. Voor Nederland verschijnt nu alleen Thamar Zweistra nog aan start nadat Dinja van Liere haar Hermès al voor de Grand Prix terug trok. Ook de Duitse topamazone Ingrid Klimke, die in de Grand Prix vierde werd met Franziskus FRH (v. Fidertanz), heeft de hengst moeten terugtrekken voor de kür. In totaal staan er nu nog 13 combinaties op de startlijst.

Startlijst kür op muziek

Bron: Eurodressage