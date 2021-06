Duitse overmacht in 4* Luhmühlen, teleurstelling voor Tim Lips

Bij de korte vierster in Luhmühlen was het zaterdag de dag van de cross. De Duitse combinaties deden het weer goed, met in het tussenklassement een top drie voor de thuisruiters. Michael Jung staat nog op zijn eerste dressuurscore van 21,4 strafpunten, na een foutloze cross met de 13-jarige fischerChipmunk FRH (v. Contedro I).

Julia Krajewski en Sandra Auffarth zitten achter Jung, beiden ook nog op hun dressuurscores van respectievelijk 23,9 en 27,1 strafpunten. Voor de Duitsers staat ook het Duits kampioenschap eventing op het spel dit weekend, net als de definitieve teamsamenstelling voor Tokio.

Merel Blom voorlopig twaalfde

Beste Nederlandse in het tussenklassement van de korte vierster is Merel Blom met The Quizmaster (v. Albaran XX). Bloms dressuurscore was 30,6, in de cross kreeg ze daar 1,2 strafpunt voor tijd bij. Daarmee staat ze nu op de twaalfde plaats voor het afsluitende springparcours van zondag.

Pech voor Lips

Tim Lips had een teleurstellende dag. Zijn talentvolle TMX Herby (v. Zirocco Blue) weigerde tot twee keer toe op een hindernis op het hoofdterrein, waarna Lips besloot de strijd te staken. De wedstrijd in Luhmühlen is de laatste gelegenheid voor de Nederlandse eventers om zich in de kijker te rijden bij bondscoach Andrew Heffernan, die begin juli moet melden welke twee combinaties Nederland gaan vertegenwoordigen in Tokio.

Verrassing in de vijfster

In Luhmühlen wordt ook een lange vijfster gereden. Daar gaat de jonge Britse Molly Summerland aan de leiding, op haar dressuurscore. Topruiters als Tim Price en Michael Jung liepen behoorlijk averij op in de cross. Ook in deze rubriek valt morgen de beslissing.

Tussenklassement CCI4-S

Tussenklassement CCI5-L

Bron: Horses.nl / Facebook