Michael Jung eenzaam op 1 op 3* Eventing Kronenberg

Outdoor Horst organiseert dit weekend in Kronenberg een internationale eventing wedstrijd. In de 3* staat Michael Jung met zijn Olympiadepaard Fischer Chipmunk frh na de dressuur en het springen op plaats 1 met een indrukwekkende score van 19.1 pnt.

Michael Jung staat al meerdere jaren aan de absolute wereldtop van Eventing. De voormalig Olympisch en Europees kampioen is een zeer veelzijdig ruiter. Naast eventing springt hij enkele paarden van Marcus Ehning in de internationale springsport. Maar ook voor een Prix St. George dressuurproef draait hij zijn hand niet om. Dit weekend start hij in Kronenberg maar liefst drie paarden in de 3*. Na de dressuur en springen gaat hij aan de leiding met Chipmunk frh, staat hij tweede met Highlighter (23.8) en neemt hij positie 5 in met Kilcandra Ocean Power (28.8). Beste Nederlandse combinatie is Stephan Hazeleger met Dupon op plek 6 (30.1). Morgen staat de afsluitende cross country op het programma voor alle rubrieken.

