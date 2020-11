Grafenstolz nieuwe nummer 1 WBFSH-eventing

In de WBFSH-ranking Eventing stond Contendro I (Contender x Reichsgraf) al sinds 2015 op de eerste plaats, maar dit jaar moest de Holsteiner zijn plek afstaan aan Grafenstolz (Polarion TSF x Camelot). Diarado (Diamant de Semilly x Corrado I), die in de WBFSH-ranking Show Jumping op de tiende plek staat, staat bij de eventers op de tweede plek en Jaguar Mail (Hand in Glove x Laudanum) staat net als vorig jaar op de derde plek.