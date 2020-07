Justus Valk naar winst bij eventing Jardy

In Frankrijk stond dit weekend weer internationale eventing op het menu. Vooral in de korte tweester waren er goede Nederlandse resultaten. De winst ging naar Justus Valk met de Iers gefokte Fitzgerald (v. Ars Vivendi). Valk maakte na een goede dressuurproef (71,5%) verder geen fouten in de cross en het springparcours en eindigde op 28,5 strafpunten. Ook Kristy Snepvangers en Elaine Pen eindigden in de top 10.

Tweede werd de Belgische Karin Donckers met Hamilton (v. Bonnie Prince Charlie), die nóg beter scoorde in de dressuur dan Valk, met een gemiddelde van liefst 75%. Zij zag echter een balk vallen in het springparcours. De derde plaats was voor de Spaanse Marta Botin en Dieter (v. Diarado).

Kristy Snepvangers werd zesde met Gaelic Lad (v. Welcome Diamond). Zij eindigde op haar dressuurscore van 29,8 strafpunten. Ook Elaine Pen maakte geen fouten in het springen of de crosscountry en werd met Chivers (v. Up to Date) achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl